Google Gizli Mod Yüzünden Zor Günler Geçirecek

Google, gizli mod etkinleştirilmesine rağmen kullanıcıları takip etmeye devam ettiği için toplu dava ile karşı karşıya kalmıştı. Kullanıcıların aramalarını ve internetteki faaliyetlerini kayıt altına almak için kullanıcı verilerinin izinsizce toplandığının iddia edildiği davada şirketin itirazı kabul edilmedi.

Google Gizli Modda da İzlediği İçin Dava ile Karşı Karşıya

Bloomberg'ün haberine göre Google, kullanıcıların arama geçmişini izlemek için kullanıcının gizli sekmede olup olmamasına bakmaksızın verileri toplamaya ve işlemeye devam ettiği iddiası ile bir süre önce toplu dava ile karşı karşıya kalmıştı.

Chrome'un verilerini topladığını iddia eden davacılar, Chrome'da veri toplama seçeneğini devre dışı bırakmaya yardımcı olan gizli pencere açmalarına rağmen web sitelerinin kullandığı diğer Google araçlarının kişisel bilgilerini toplamaya devam ettiğini iddia etti. Yargıç, cuma günü Alphabet'in itirazını reddetti.

Kaliforniya eyaletinin San Jose kentindeki Amerika Birleşik Devletleri Bölge Yargıcı Lucy Koh, mahkemenin Google'ın kullanıcı gizli sekmedeyken veri toplamaya devam etmesi konusunda onları bilgilendirmediği sonucuna vardığını söyledi.

Yargıcın kararı, Google ve Apple'ın veri toplama uygulamaları konusunda milletvekillerinin yoğun incelemesine tabi tutulduktan sonra geldi. Google, gelecek yıl reklamverenlerin hedef kitlesinin web etkinliklerini takip etmelerine olanak tanıyan üçüncü taraf çerezleri ortadan kaldıracağını ve insanları izlemek için alternatif yöntemler kullanmayacağını belirtti.

Google sözcüsü Jose Castaneda, e-posta ile yapmış olduğu açıklamada bu iddialara şiddetle karşı geldiklerini belirterek Google hakkında atılan bu iddialara karşı kendilerini savunacaklarını söyledi.

Castaneda, Chrome gizli mod seçeneğinin kullanıcı etkinliklerinin web tarayıcısına veya cihazına kaydedilmeden web üzerinde gezinme seçeneği sunduğunu söylerken her yeni gizli sekme açılışında belirttikleri gibi web sitelerinin kullanıcının oturumu boyunca göz atma etkinliği hakkında bilgi toplayabileceğini ifade etti.

Üç Google Chrome kullanıcısı, haziran ayında şirketin veri topladığını iddia ettikleri bir şikayette bulunmuştu. Kullanıcıların şikayetine göre kullanıcılar verilerini güvende tutmak için gizli sekme açsalar dahi Google'ın göz atma geçmişi ve diğer web faaliyetleri hakkında veri toplamaya devam ettiğini belirtmişti.

Kullanıcılar, Google'ın arkadaşlarınızı, hobilerini, ne yemekten hoşlandığınızı, hangi filmleri izlediğinizi, nerede ve ne zaman alışveriş yaptığınızı, en sevdiğiniz tatil yerleri ve çok daha fazlası hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi.