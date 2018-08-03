Google Glass, Otizmli Çocuklara Yardımcı Olacak

Google Glass, otizmli çocukların toplumdaki kişilerle çok daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olacak.

Son dönemde giyilebilir teknolojilerin sağlık alanında da insanlara yardımcı olabileceğine tanıklık ediyoruz. Örneğin, yakın zaman önce Çin’de sanal gerçeklik gözlüğünün uyuşturucu bağımlılarının rehabilitasyon sürecinde kullanıldığını ve gayet iyi sonuçlar verdiğini görmüştük. Benzer bir misyonu bu sefer de Google Glass üstlenecek.

Otizmli çocuklar genellikle çevrelerindeki insanlarla iletişim kurmakta problem yaşıyor. Özellikle, göz teması kurmakta ve yüz ifadeleriyle duygularını göstermekte zorlanıyorlar.Geleneksel tedavi yöntemlerinde, otizmli bir çocuğun flash kartlarda tasvir edilen yüz ifadelerini yapması için çeşitli egzersizler kullanılıyor. Ancak ne yazık ki bu tedavinin kişi üzerindeki etkisi oldukça sınırlı.

Npj Digital Medicine 'de yayınlanan bir rapora göre, araştırmacılar otizmli çocuklara sosyal beceriler kazandırmak için Google Glass’ı kullanıyor. Standford Üniversitesi’nden biyomedikal veri bilimcisi Dennis Wall ve meslektaşları, klinik tedavilerin yerine şu anda piyasada bulunmayan 1.500 dolarlık bir Google Glass ile ilginç bir çalışma yürütmeye karar verdiler.

Google Glass ile uygulanan teknik aslında diğer geleneksel tedavilerin prensibiyle neredeyse aynı. Ancak gerçeklik ve uygulanabilirlik anlamında önemli bir nüans farkı var. Akıllı gözlük, otizmli çocuğun karşısındaki kişinin yüz ifadelerini kaydediyor ve görüntüleri Google Glass’a bağlı olan akıllı telefona gönderiyor.

Telefondaki uygulama ise yapay zeka yardımıyla, mutluluk, hüzün, öfke, iğrenme, sürpriz, korku, hor görme ve sakinlik olmak üzere sekiz temel ifade arasındaki ayrımı yapıyor. En nihayetinde ortaya çıkarılan emoji şeklindeki yüz ifadeleri Google Glass’ın küçük ekranında çocukla buluşuyor.

Sistem, 14 otizmli çocuk üzerinde test edildi. Pilot denemede, 14 çocuktan 12’si karşısındaki insanla göz teması kurmayı başardı. Araştırmacılar, çalışmanın sonuçlarının henüz kesin olmamakla birlikte etkileyici olduğunu bildiriyor. Çocukların yüz ifadeleriyle duygularını gösterebilmesi ve sosyal beceriler kazanmaları adına bu tekniğin çok önemli olduğunu söyleyen araştırmacılar, proje üzerindeki çalışmaların devam edeceğini aktardılar.