Google: Gmail'de Üçüncü Parti Yazılımlar Maillerinizi Okuyor

Karşı karşıya kaldığı onlarca şikayet ve davadan sonra kullanıcılarının elektronik postalarını okumama sözü veren Google, yaptığı yeni açıklamayla birlikte üçüncü parti yazılımların Gmail hesaplarına gelen postaları okuyor olabileceğini söyledi.

Elektronik posta teknolojisi neredeyse internetle yaşıt olmasına karşın hala aktif olarak kullanılıyor. Çeşitli teknolojilerle elektronik postaların kullanım oranı düşürülmeye çalışılsa da her gün milyarlarca posta atılmaya devam ediliyor. Gönderilen postalar arasında kişisel bilgilerden şirket içi gizli belgelere kadar neredeyse her şey yer alabiliyor. Bu sebeple kullanıcılar postalarının güvenli şekilde saklanmasını ve iletilmesini talep ediyorlar.

Bugün itibarıyla The Wall Street Journal’da yayınlanan yeni bir yazıyla birlikte Gmail’e bağlı şekilde çalışan bazı üçüncü parti yazılımların, kendilerine izin veren kullanıcıların elektronik postalarını okudukları iddia edildi. Hatta bu şirketler arasında yer alan Return Path ve Edison Software isimli şirketlerin postalarda yer alan yazıları taradıklarını itiraf ettikleri söylendi. Microsoft ve Yahoo’nun ise hala elektronik postaları okumaya devam ettikleri; ancak buna dair herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındıkları hatırlatıldı.

Kullanıcıların hoş karşılamayacağı elektronik posta tarama işini “hizmeti geliştirme” kılıfı altına saklayan teknoloji şirketlerinin, kendi çalışanlarının maillerinin okunmasına dahi ses çıkarmadıkları söylenirken, günümüzde daha fazla ön plana çıkmaya başlayan mail tarama işinin yakın zaman sonra büyük bir skandala sahne olabileceği de yazıda yer verilen detaylar arasında yer aldı.