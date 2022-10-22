Google, Gmail ve Chat'teki Arama Deneyimini İyileştiriyor

Google'ın Workspace güncelleme gönderisine göre Chat ve Gmail, özelleştirme ve doğruluk odaklı yeniden işlenmiş bir arama deneyimine sahip olmaya başlayacak. Google, arama önerileriyle başlayan üç yeni özellik getiriyor.

Google Chat için kullanıcılar yakında hizmetin arama çubuğunda arama sorgusu önerilerini görecekler. Şirket, bunu kullanıcılara mobil cihazlarında hızlı bir şekilde önemli mesajlar, dosyalar ve daha fazlasını sağlamanın bir yolu olarak görüyor.

Yeni Arama Seçenekleriyle Daha Tutarlı Sonuçlar Elde Edilebiliyor

Gelen yeni özelliklerin Gmail tarafında ise Google, kullanıcıların Gmail etiketlerini kullanarak arama yapması için yeni bir yöntem getiriyor. Kullanıcılar artık belirli bir etiket içindeki e-postaları arayabilecek ve bu da aramalarına daha iyi odaklanmalarını sağlayacak. Kullanıcılar ayrıca etiket aramalarını daha da hassaslaştırmak için Gmail arama çubuğundaki arama seçeneklerini kullanma seçeneğine sahip olacaklar.

Son olarak Google, belirli bir sorgu boş çıksa bile posta aramalarının her zaman bir sonuç döndürmesini sağlayacak yeni bir özellik uyguluyor. Gmail'deki bu aramalar için Google, size yardımcı olmak ve aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak için ilgili sonuçları çekiyor.

Google Chat aracılığıyla arama önerileri artık Android cihazlarda kullanılabilir. Özellik, Ekim ayının sonuna kadar iOS cihazlarına da sunulacak. Gmail etiketleri artık Android ve iOS'ta kullanılabilirken, ilgili sonuçlar işlevi yalnızca web'de kullanılabilir durumda.