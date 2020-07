Google Gmail Tasarımını Değiştiriyor, Yeni Güncelleme ile Gelecek Özellikler

Google, Gmail uygulamasının tasarımını değiştiriyor. Şirket, uygulamayı e-posta hizmetinin ötesinde, proje planlama ve çalışanlar arası iletişimin merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Yeni Gmail tasarımı ile Microsoft Teams, Slack gibi uygulamaların kullanım oranı düşebilir.

Google, Gmail için büyük tasarım değişikliğini duyurdu. Fikir, Google’ın servislerini (Google Dokümanlar, Drive ve Takvim gibi) bir araya getirmek. Yeni tasarım, kullanıcı ekranının altında dört sekme gösteriyor: Mail, Sohbet, görüntülü sohbet için Meet ve Rooms. En yeni özellik olan Rooms, aynı ekipteki kişilerin gerçek zamanlı olarak çalışmalarını sağlayan Slach odalarına benziyor. Google sürümünde kullanıcılar sekmeleri değiştirmeden sohbet edebiliyor, dosya alıp gönderebiliyor ve Google Dokümanları düzenleyebiliyor.

Introducing a better home for work that intelligently brings together the people, content, and tasks you need to make the most of your time—right in #gmail. Now, you can easily join a #GoogleMeet, communicate with #GoogleChat and more → https://t.co/iPsJRLgAtw #GoogleCloudNext pic.twitter.com/FzL9tedzT5