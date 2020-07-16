Google Gmail Tasarımını Değiştiriyor, Yeni Güncelleme ile Gelecek Özellikler

Google, Gmail uygulamasının tasarımını değiştiriyor. Şirket, uygulamayı e-posta hizmetinin ötesinde, proje planlama ve çalışanlar arası iletişimin merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Yeni Gmail tasarımı ile Microsoft Teams, Slack gibi uygulamaların kullanım oranı düşebilir.

Google Servisleri Bir Araya Toplanıyor

Google, Gmail için büyük tasarım değişikliğini duyurdu. Fikir, Google’ın servislerini (Google Dokümanlar, Drive ve Takvim gibi) bir araya getirmek. Yeni tasarım, kullanıcı ekranının altında dört sekme gösteriyor: Mail, Sohbet, görüntülü sohbet için Meet ve Rooms. En yeni özellik olan Rooms, aynı ekipteki kişilerin gerçek zamanlı olarak çalışmalarını sağlayan Slach odalarına benziyor. Google sürümünde kullanıcılar sekmeleri değiştirmeden sohbet edebiliyor, dosya alıp gönderebiliyor ve Google Dokümanları düzenleyebiliyor.

Introducing a better home for work that intelligently brings together the people, content, and tasks you need to make the most of your time—right in #gmail. Now, you can easily join a #GoogleMeet, communicate with #GoogleChat and more → https://t.co/iPsJRLgAtw #GoogleCloudNext pic.twitter.com/FzL9tedzT5 — G Suite (@gsuite) July 15, 2020

Yeni tasarım, koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde işletmelerin uzaktan çalışmaya geçmesiyle geliyor. Birçok şirket ofisini kapattı, çalışanlarını birbirine bağlı tutmak için verimlilik yazılımlarına bel bağladı. Sosyal mesafe, Google ürünlerinin kullanımını da artırdı. Google CEO’su Sundar Pichai, Nisan ayında Meet kullanımının arttığını söyledi. Servisin salgın sırasında günde 3 milyon yeni kullanıcı kazandığını söyledi. Google, ayrıca Nisan ayında Gmail’e Meet butonu ekledi, yeni tasarım entegrasyonu daha belirgin hale getirdi.

We've added the #GoogleMeet tab into Gmail's mobile app for users to quickly start a meeting with friends, colleagues and more 👷🏾‍♀️👨🏼‍💻👩🏿‍🎨👨🏻‍🔬→ https://t.co/Jm1e68YVNm pic.twitter.com/OsWz5w3XYi — Gmail (@gmail) July 13, 2020

Gmail'in Yeni Özellikleri Test Aşamasında

Yeni Gmail güncellemesi, bildirimleri erteleme, görev atama, rahatsız etme filtresi uygulama gibi başka özellikler de getiriyor. Google, önümüzdeki ay hizmeti daha kapsamlı bir şekilde sunmadan önce, yeniden tasarlanan uygulamayı birkaç şirketle test ediyor.