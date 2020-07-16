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Google Gmail Tasarımını Değiştiriyor, Yeni Güncelleme ile Gelecek Özellikler

Google'ın e-posta servisi Gmail, büyük tasarım değişikliğine gidiyor. Yeni Gmail güncellemesi neler getiriyor? haberimizde.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Google, Gmail uygulamasının tasarımını değiştiriyor. Şirket, uygulamayı e-posta hizmetinin ötesinde, proje planlama ve çalışanlar arası iletişimin merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Yeni Gmail tasarımı ile Microsoft Teams, Slack gibi uygulamaların kullanım oranı düşebilir.

Google Servisleri Bir Araya Toplanıyor

Google, Gmail için büyük tasarım değişikliğini duyurdu. Fikir, Google’ın servislerini (Google Dokümanlar, Drive ve Takvim gibi) bir araya getirmek. Yeni tasarım, kullanıcı ekranının altında dört sekme gösteriyor: Mail, Sohbet, görüntülü sohbet için Meet ve Rooms. En yeni özellik olan Rooms, aynı ekipteki kişilerin gerçek zamanlı olarak çalışmalarını sağlayan Slach odalarına benziyor. Google sürümünde kullanıcılar sekmeleri değiştirmeden sohbet edebiliyor, dosya alıp gönderebiliyor ve Google Dokümanları düzenleyebiliyor.

Yeni tasarım, koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde işletmelerin uzaktan çalışmaya geçmesiyle geliyor. Birçok şirket ofisini kapattı, çalışanlarını birbirine bağlı tutmak için verimlilik yazılımlarına bel bağladı. Sosyal mesafe, Google ürünlerinin kullanımını da artırdı. Google CEO’su Sundar Pichai, Nisan ayında Meet kullanımının arttığını söyledi. Servisin salgın sırasında günde 3 milyon yeni kullanıcı kazandığını söyledi. Google, ayrıca Nisan ayında Gmail’e Meet butonu ekledi, yeni tasarım entegrasyonu daha belirgin hale getirdi.

Gmail'in Yeni Özellikleri Test Aşamasında

Yeni Gmail güncellemesi, bildirimleri erteleme, görev atama, rahatsız etme filtresi uygulama gibi başka özellikler de getiriyor. Google, önümüzdeki ay hizmeti daha kapsamlı bir şekilde sunmadan önce, yeniden tasarlanan uygulamayı birkaç şirketle test ediyor.

ETİKETLER: google gmail

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