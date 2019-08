Google Go Uygulaması Çıktı! İşte Özellikleri

Uzun zamandır merakla beklenen Google Go uygulaması çıktı. Google Go uygulaması sayesinde düşük sistemli akıllı telefonlarda sorunsuz bir şekilde arama yapılabilecek.

2017 yılında Android Go işletim sistemine sahip olan cihazlar için çıkarılan Google Go uygulaması yapılan testlerina ardından artık tüm kullanıcılara açıldı. Google Go, arama sonuçlarını %40'a varan oranda veri tasarrufu sağlayacak şekilde optimize etmekte ve daha hızlı bir arama deneyimi sunmakta.

Google Go, internet bağlantı hızınız düşük olsa bile çalışmakta. Düşük sistemli akıllı telefon kullanıcıları, cihazlarında kasma veya donma yaşamadan Google Go ile kolayca arama yapabilmekte. Google, web sitelerini sizin için sesli olarak okumakta.

Google Go uygulamasının içerisinde Google Lens desteği bulunmakta. Google Lens sayesinde çektiğiniz resimde bulunan kelimeleri çevirebilir, sesli olarak dinleyebilir veya arama yapabilirsiniz.

Uygulamanın sol üst tarafından bulunduğunuz bölgedeki hava durumu bilgisine ulaşabilmekte, sağ üst taraftan ise uygulama ayarlarını yapabilmektesiniz. 'Ara' düğmesine bastığınızda o anda trend olan aramalara erişebilmektesiniz.

Google Go uygulaması sadece 7MB'lık bir yer kaplamakta. Uygulamayı yüklemek için Android 5.0 veya daha yüksek bir sürüme sahip olmanız gerekmekte. Google Go'yu cihazınıza indirip hemen kullanmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.