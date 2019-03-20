Google, 'Google Plus' Konusunda Kullanıcılarını Uyardı!

Google Plus (Google+), Google tarafından 2011 yılında hizmete sunulan bir sosyal ağ ve kimlik doğrulama hizmeti olarak biliniyor.

Şirket daha önce yaptığı bir açıklamada, kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanamadığı Google Plus’ı Nisan 2019’da kapatacağını duyurmuştu.

Google şimdilerde ise Google Plus kullanıcılarına bir e-posta gönderdi. Bilgilendirme amacıyla gönderilen bu e-postada, Google Plus’ın 2 Nisan tarihinde kapatılacağı belirtilirken aynı zamanda 31 Mart 2019 tarihinden önce kullanıcıların mutlaka içeriklerini yedeklemeleri gerektiği vurgulanıyor.

Söz konusu e-postada Google şu ifadelere yer verdi; "2 Nisan 2019'da Google+'nın tüketici sürümünün kullanıma kapatılacağını ve tüketici Google+ hesaplarındaki içeriklerin silinmeye başlanacağını hatırlatırız. Google+'daki fotoğraf ve videolarınız da Albüm Arşivinizden ve Google+ sayfalarınızdan silinecek."

Google Plus’ın kapatılacak olmasının diğer Google uygulamalarını etkilemeyeceğini belirten Google, "Başka hiçbir Google ürünü (ör. Gmail, Google Fotoğraflar, Google Drive, YouTube), Google+ tüketici sürümünün kapanışı kapsamında kullanımdan kaldırılmayacaktır ve bu hizmetlerde oturum açmak için kullandığınız Google Hesabı kalacaktır. Hâlihazırda Google Fotoğraflar'da yedeklenmiş olan fotoğraf ve videolarınızın silinmeyeceğini hatırlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.