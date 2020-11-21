Google'dan Görme Engelliler için Yapay Zeka Uygulaması

Google görme engelliler için yapay zeka uygulamasını duyurdu. Özellikle görme engelliler için düzenlenen koşu yarışlarını hedef alan yeni yapay zeka uygulaması, yoldaki sınır çizgisini tanımlayarak kullanıcıyı uyarabiliyor.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Guiding Eyes for the Blind ile işbirliği yapan Google, görme engelli ve az gören kişilerin sadece bir akıllı telefonla bağımsız olarak yürümesine yardımcı olacak. Project Guideline adlı bir yapay zeka sistemini test eden Google, özellikle görme engelliler için düzenlenen yarışlara odaklanıyor.

GPS aracılığıyla sanal yarışı takip eden Project Guideline uygulaması, önceden boyanmış bir hattın yerini belirtmek için sesli uyarılar veriyor. Guiding Eyes for the Blind CEO'su Thomas Panek, uygulamayı Central Park'ta test ederek nasıl çalıştığını da gözler önüne sermiş oldu.

Google görme engelliler için yapay zeka uygulaması nasıl çalışıyor?

Google'ın yapay zeka destekli Guideline uygulaması internet bağlantısı olmadan çalışabiliyor ve yalnızca yola boyanmış çizgileri takip ediyor. Uygulamayı kullanmak için görme engelli kullanıcılar emniyet kemerini bir Android telefona bağlıyor. Project Guideline uygulaması ise boyanmış çizgiyi tanımlayan makine öğrenim modelini çalıştırıyor. Uygulama bu sayede kullanıcının konumunu tahmin edebiliyor ve yol hattında tutabilmek adına kemik iletimli kulaklıklardan sesli geri bildirim sağlıyor.

Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, "Karanlıkta bir koridorda kollarınızı uzatarak yürüdüğünüzü hayal edin. Sola kayarken sol elinizle duvarı hissedecek ve düzeltmek için merkeze geri döneceksiniz." dedi ve şunları ekledi: "Aynısı Project Guideline için de geçerlidir, sadece solunuzdaki ve sağınızdaki sınırları hissetmek yerine bunu duyacaksınız."

Google tarafından geliştirilen Guideline'ın lansmanı, şirketin Haritalar uygulaması için daha ayrıntılı sözlü yol tariflerini kullanıma sunmasının ardından geldi. Hatırlayacağınız üzere Google Haritalar'ın yeni özelliği kapsamında kullanıcılara ne zaman dönmeleri gerektiği bildiriliyor, bir kavşağa yaklaştıklarında dikkatli olmaları konusunda uyarı yapılıyordu.

ABD'li teknoloji devi Google ayrıca paketlenmiş yiyecekleri bilgisayarla görerek tanımlayabilen, mektupları ve postaları incelemeyi kolaylaştırmak için belgeleri tarayabilen erişilebilirlik odaklı bir uygulama olan Lookout'u geliştirmeye devam ettiğini duyurdu.