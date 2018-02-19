Google, içerik üreticilerinin telif haklarını korumak adına Google Görseller üzerinde bulunan Resmi Görüntüle özelliğini kaldırmıştı. Yapılan değişiklikten sonra geliştirilen View Image isimli eklentiyle birlikte ise Google Görseller'de Resmi Görüntüle Özelliği Nasıl Geri Getirilir? sorusunun cevabı bulunmuş oldu.

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, birçok kullanıcının canını sıkacak bir düzenlemeye imza atmış ve görseller sekmesindeki Resmi Görüntüle özelliğini kaldırmıştı. Çeşitli kuruluşların telif haklarını korumak için böyle bir düzenlemeye gittiğini açıklayan arama motoru, yine de kullanıcılarını memnun etmeyi başaramamıştı. Resmi Görüntüle özelliğinin geri dönmesi harekete geçen bir grup geliştiriciyse View Image adı verilen bir Google Chrome eklentisiyle soruna kökten çözüm buldu. View Image ile birlikte Google Görseller’de uzun yıllardır kullandığınız Resmi Görüntüle özelliğinin geri geleceğini söyleyen geliştiriciler, eklenti sayesinde resmin bulunduğu internet sitelerine girmeden, resimleri indirip, kullanabileceğinizi söylediler.

Eklentiyi kullanmak ise oldukça basit: Öncelikle hemen aşağıda yer alan indirme tuşuna basmak suretiyle Chrome Web’e ulaşıyor ve sağ yukarda yer alan indirme tuşuna basarak, eklentiyi Chrome’a kuruyorsunuz. Ardından eklenti otomatik olarak çalışarak, Resmi Göster özelliğini sizin için aktif hale getiriyor.