Google Görseller'e GIF Paylaşma Özelliği Geldi

Google, görsel arama motoruna GIF paylaşma özelliğini getirdi. Google Görseller'den hızlıca istediğiniz GIF'i arkadaşlarınıza gönderebileceksiniz. Görünüşe göre yeni özellik çok sevilecek.

Google Görseller'den GIF Paylaşma Dönemi Başladı

Google Görseller'de beğendiğiniz bir GIF'i Gmail, Hangouts, Android Mesajlar ve Whatsapp gibi uygulamalarda kolayca paylaşabileceksiniz. Google Görseller'den kolayca GIF paylaşmak için yapılması gerekenler oldukça basit.

Öncelikle Google Görseller'den bir GIF beğenmeniz, ardından beğendiğiniz GIF'in hemen yanında bulunan paylaş butonuna tıklamanız yeterli. Artık istediğiniz kişiye beğendiğiniz GIF'i atabilirsiniz.

Google’a göre, Görsel Arama'daki GIF arama ilgisi son beş yılda neredeyse üç kat arttı. Google bu artışı görmezden gelmeyerek Görsel Arama'ya yeni özellikler eklemek için kolları sıvadı ve yeni özelliğini devreye aldı.

Hatırlarsınız ki Google geçtiğimiz yıllarda GIF paylaşım platformu olan Tenor'u satın almıştı. Gerçekleşen bu satın alımın ardından şirket, arama motoruna çeşitli yenilikler entegre etmeye başlayacağını söylemişti. Söylenenler gerçek oldu ve şu an GIF paylaşımı yapılabilmekte.

Sizler Google'ın yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!