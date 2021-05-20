Google Görüntülü Görüşmeleri Yeni Bir Boyuta Taşıyor (Video)

Google görüntülü görüşmeler alanında büyük bir yeniliğin altına imza atmaya hazırlanıyor. Google'ın I/O 2021'de yer verdiği Project Starline'a ait kısa video özellikle insanların salgın sırasında zamanının büyük bir kısmını evde geçirdiği bugünlerde büyük merak uyandırdı.

Projenin en ilgi çeken kısmı, Project Starline'ın görüntülü olarak konuşulan kişileri katılımcıların önüne oldukça canlı ve gerçekçi bir şekilde getirmesi oldu. Projenin kullanıcıların görüntülü sohbet deneyimini bir üst boyuta taşıyacağı düşünülüyor.

Google Görüntülü Görüşmeler İçin Büyük Yeniliğin Peşinde

Google, Project Starline ile ilgili yayına aldığı bir blog yazısında insanların birlikte olmaktan, paylaşmaktan, iş birliği ve iletişim kurmaktan hoşlanan canlılar olduğuna dikkat çekildi ve geçen yıl dünya çapında etkisini gösteren COVID-19 salgınına değinildi.

Blog yazısında geçen yıl sınırlı seyahat ve uzaktan çalışma sistemine geçme oranındaki artış ile birlikte olmanın aslında ne kadar önemli olduğunun öğrenildiğine yer verildi. Google, seneler boyunca insanların birbirlerine daha bağlı hissetmesine yardımcı olacak ürünler geliştirdiğini söyledi ve insanlara sunduğu hizmetleri şu ifadelerle açıkladı:

"E-postayı Gmail, önemli anları paylaşmayı Google Fotoğraflar, üretken olmayı Google Meet ile kolaylaştırdık. Seneler boyunca bu sayılanlar ve diğer iletişim araçlarımızda birtakım gelişmeler kaydedilse de bunların hepsi oturup yüz yüze konuşmaktan çok uzak. Buna önemli ve henüz çözülmemiş bir sorun olarak yaklaştık. Kendimize şu soruyu sorduk: Teknolojiyi tıpkı oradaymışız da birisiyle birlikteymişiz hissini elde etmek için kullanabilir miyiz?"

Google, bu sorunu çözmek için donanım ve yazılım alanındaki gelişmeleri ortak bir potada toplayan projesi Project Starline'ın üzerinde birkaç yıldır çalıştığını söyledi. Google, üzerinde çalıştığı projeyi şu şekilde özetledi:

"Bir çeşit sihirli camdan baktığınızı düşünün. Bu camdan başka bir kişiyi canlı ve üç boyutlu olarak görüyorsunuz. Onunla doğal bir şekilde konuşabiliyor, hareketlerini görebiliyor ve onunla göz teması kurabiliyorsunuz."

Google, kullanıcılara bu deneyimi sunmak için birçok teknik kullandığını belirtti ve gözlük ya da kulaklığa ihtiyaç olmadığını da sözlerine ekledi. Yeni proje hakkında daha ayrıntılı fikir sahibi olmak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Yukarıdaki videoda yer alan teknoloji hakkında şu an paylaşılmış daha fazla bilgi bulunmuyor. Bu, Google'ın yeni projesini deneyimlemek için ne kadar ödeme yapılması gerektiğinin de en azından şimdilik belirsiz olduğu anlamına geliyor.