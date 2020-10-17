Google Güvenilir Kişiler'in Fişi 1 Aralık'ta Çekiliyor!

Yazılım ve donanım alanında dünyanın dört bir yanındaki insana hizmet ulaştırmakta uzmanlaşan Google, Trusted Contacts olarak da bilinen Güvenilir Kişiler hizmetinin fişini "tamamen" çekmeye hazırlanıyor. Sosyal bir araç olmaktan ziyade acil durumda başvurulabilecek güvenlik aracı olmasıyla bilinen Google Güvenilir Kişiler adlı hizmete verilen destek fişi 1 Aralık tarihinde tamamen kesilecek. İşte Google'ın fişini çekeceği hizmete dair tüm ayrıntılar!

Google Güvenilir Kişiler Neden Kapanıyor?

Google Güvenilir Kişiler, şirket tarafından ilk kez 2016 yılında piyasaya sürüldüğünde WhatsApp Messenger gibi sosyal bir araç olmaktan ziyade daha çok acil durumlarda başvurulması için geliştirilen bir araç olarak tanımlanmıştı. Hizmet, kendinizi güvende hissetmediğiniz ve birinin yanınıza gelmesini istediğiniz zamanlarda başvurabileceğiniz acil durum aracı olarak kullanılıyordu.

Kullanıcılar, insanların güvenliğini sağlamak için geliştirilen uygulamada "güvenilir kişi" olarak işaretli olduğu insanların konumunu talep edebiliyordu. Hizmetin en önemli özelliklerinden biriyse güvenilir kişi konum talep ettikten belirli bir süre sonra konum talebine yanıt verilmediği durumda konumun talep eden kişi ile otomatik olarak paylaşılmasıydı. Bu özellik gelen konum taleplerine yanıt verilemediğinde oldukça faydalı bir özellikti.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlara hizmet sunan şirket aldığı kararın neticesinde Google Güvenilir Kişiler uygulamasını önce Google Play Store ve Apple Store'dan kaldırdı sonra da hizmetin web sitesine kullanıcıları bilgilendiren bir mesaj ekledi. Hizmetin web sitesinin başında şu ifadelere yer verildi:

"Güvenilir Kişiler 1 Aralık 2020'den sonra desteklenmeyecektir. Uygulama cihazınızda yüklüyse bu tarihe kadar kullanmaya devam edebilirsiniz. Konumunuzu diğer kullanıcılarla paylaşmak için Google Haritalar'daki Konum Paylaşımı özelliğini deneyin."

Şirket, hizmete verilen desteğin 1 Aralık 2020 tarihinde tamamen kesileceğini açıklamasının sonrasında internet kullanıcılarına Google Haritalar'da yer alan konum paylaşma özelliğini kullanması tavsiye edildi. Hizmet uzun bir zamandan beri güncelleme almazken Haritalar uygulamasına acil durumlara ilişkin ilgili bir dizi faydalı özellik getirildi.