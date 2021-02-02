Google'dan Güvenilir Olmayan Sitelerin Sonunu Getiren Yeni Özellik!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, arama sonuçlarında listenen web sitelerinin güvenilir bilgiler gösterip göstermediğini doğrulamanıza yardımcı olacak bir özellik duyurdu. Arama motorunun yeni özelliği ile bilgi açısından güvenilir olmayan siteler hakkında doğru tespit yapmak daha mümkün hale geliyor.

Google, Güvenilir Olmayan Siteler İçin Ne Özelliği Getiriyor?

Google'ın resmi blogunda paylaşılan bilgilere göre arama sonuçlarında herhangi bir web sitesini ziyaret etmek zorunda kalmadan sitenin söz konusu bilgileri nereden aldığını, dayanağının ne olduğunu öğrenebileceksiniz.

Şirketin yayına aldığı blog yazısının başlangıcında şu ifadeler kullanıldı:

"Google'da bilgi aradığınız zaman büyük bir çoğunlukla aşina olduğunuz kaynaklardan gelen sonuçlar ile karşılaşırsınız. Bunlar büyük perakendeci web siteleri, ulusal haber siteleri ve çok daha fazlasını içerir. Ancak daha önce karşılaşmamış olabileceğiniz web sitelerinde bulunan birçok harika bilgi ve hizmetler de bulunuyor. Bu sitelerle birlikte ek araştırma yapmak için Google'ı her zaman kullanma şansınız olsa da başka bir arama daha yapmak zorunda kalmadan yararlı bilgilere erişmeniz için yeni bir yöntem geliştiriyoruz."

Google, web kullanıcıları ile paylaşılan bilgilerin doğruluğunun onaylanmasına olanak sağlayacak yeni özelliğin bugünden itibaren Google'ın arama sonuçlarında listelenen çoğu web sitesinin yanında yer alacak butonla beraber kullanılabileceğini söyledi. Şirketin ifadelerine göre yeni özellik web sitesinin yanında bulunan üç noktanın üzerine tıklanarak kullanılıyor.

Üç noktanın üzerine tıkladıktan sonra aşağıda web sayfasındaki bilgilerin dayanağına yer veriliyor. Şirket söz konusu bilgileri doğrulamak için dünyanın dört bir yanındaki bağımsız içerik oluşturucularının gönüllü olarak içerik oluşturduğu Wikipedia'dan yardım aldığını belirtti.

Arama motoruna eklenen yeni özelliğin henüz dünya genelinde kullanıma açılmadığını da eklemek gerekiyor. Google'a göre kullanıma sunulduğunda web üzerindeki on milyarlarca web sitesi hakkında sorgulama yapan yeni özelliği kullanırken ücretsiz ve güvenilir bilgi sağlayıcısı Wikipedia'dan alınan bilgileri görecek ve web sayfasında bulunan bilgilerin doğru olup olmadığını teyit edebileceksiniz.

Google, araştırma için internetten yardım alan birçok web kullanıcısına yardımcı olacak yeni özelliğin yanı sıra başka bir özelliğini daha duyurdu. Arama motoruna eklenecek ikinci büyük özellik, web sitelerinin kullandığı protokolün güvenilirliği hakkında sizi uyarmaya başlayacak. Web sitesi eğer "https" yerine "http" protokolünü kullanıyorsa arama motoru size uyarıda bulunacak.