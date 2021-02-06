Google, Güvenlik Açığı Bulanlara 2020'de Rekor Ödeme Yaptı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket Google, her yıl güvenlik açığı bulup bildiren araştırmacılara ve bilgisayar korsanlarına (hacker) bir miktar ödeme yapıyor. Şirket, geride bıraktığımız 2020 yılında güvenlik zafiyetlerini bildirerek şirketin gelişmesine katkıda bulunanlara dudak uçuklatan miktarda ödeme yaptı.

Google 2020'de Güvenlik Açığı İçin Ne Kadar Ödeme Yaptı?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, geçen yıl güvenlik açığı tespit eden ve bunu şirkete bildiren siber güvenlik araştırmacılarına ve bilgisayar korsanlarına rekor tutarda ödemede bulundu.

Google'ın güvenlik zafiyeti bildirenlere ödeme yapmasının nedeni, Kasım 2010 tarihinde başlattığı hata ödül programıdır. Hata ödül programı, internet kullanıcılarının araştırma sonucunda tespit edebilecekleri kritik sorunları tespit etmelerine, tespit ettikleri bu sorunları Google'a bildirmelerine ve bunun karşılığında önemli bir miktarda ödeme almalarına olanak tanır.

Kısacası şirketin bu programı hayata geçirmesi ile sıradan internet kullanıcılarının araştırma veya tesadüfen rastladığı hataları bildirmesi karşılığında şirketten ödeme alması mümkün hale gelmiştir.

Şirketin bu programı yürütmesinin amacı, Google tarafından sunulan hizmetlerin güvenlik açısından herhangi bir sorun oluşturmamasının istenmesidir. Google, ödeme yapıldığının kanıtı olarak her yıl hata ödül programına katılım gösteren kişilere ödenen para miktarını şeffaf bir biçimde yayımlar.

Şirket her yıl olduğu gibi geçen yıl da (2020) hata avcılarına ödediği para miktarını açıkladı. Kişilere verilen ücret, hatanın kritikliğine bağlıdır. Paylaşılan bilgilere göre Google araştırmacılara saatte 75 dolar ödeme yapıyor.

Bildirilen hata karşılığında para ödülü verme amacı taşıyan program aynı zamanda bireysel araştırmacılara itibar ve motivasyon da sağlıyor. 62 ülkeden yaklaşık 662 güvenlik araştırmacısına söz konusu güvenlik sorunlarının çoğunu tespit ettikleri için toplamda 130.000$ ödeme yapıldı. Google, Android'deki bazı sorunları bildiren araştırmacılara ve Android 11'in geliştirici ön izleme programındaki sorunları rapor eden kişilere toplamda 1,74 milyon dolar ödedi.

Google'ın 2020 yılında hata ödül programı kapsamında yaptığı ödeme 6,7 milyon dolara ulaştı. Bu miktar, şirketin 2019 yılında yaptığı ödeme ile kıyaslandığında birçok internet kullanıcısını şaşırttı.