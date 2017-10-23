Google, Güvenlik Açıklarını Tespit Eden Hackerlara Para Ödülü Verecek

Google, Google Play'de bulunan üçüncü taraf uygulamalardaki güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için yeni bir program başlatıyor. "Google Play Güvenlik Ödül Programı" ile mağazada bulunan popüler Android uygulamalarındaki sorunları keşfeden yazılımcılara 1000 dolar ödül verilecek.

Google, ödül programı uygulamasını ilk olarak 2012 yılında başlatmıştı. Program dahilinde; Chrome, Chrome OS ve diğer ürünlerdeki hataları tespit eden yazılımcılara binlerce dolar değerinde para ödülü de dağıtılmıştı.

Teknoloji devi, benzer bir programı şimdi de popüler android uygulamaları için uygulayacak. Geliştiricileri, "Google Play'deki en popüler Android uygulamalarınn güvenlik açıklarını tespit etmek" için programa kaydolmaya davet eden Google, kriterlere uygun hataların bulması halinde geliştiricilere 1000 dolar para ödülü verecek.

Şirket, "Google Play Güvenlik Ödül Programı" için HackerOne ile işbirliği yapacağını açıkladı. HackerOne, web ve mobil ağırlıklı projeleri sahiplerinin kampanya oluşturarak uygulamalarındaki belirli alanlarda bulunan güvenlik açıkları için para ödediği bir platform. Geliştiriciler, Android uygulamalarında tespit ettikleri hatalar için düzenli raporlar hazırlayacak ve çözüm yolları üretecekler.

HackerOne'ın ödüllü programına, Alibaba, Dropbox, Duolingo, Headspace, Line, Mail.ru, Snapchat ve Tinder gibi popüler uygulamalar da dahil. Google, bu listenin zamanla genişleyeceğini düşünüyor.

Bilgisayar korsanları, uygulama güvenlik açıklarını belirleyip geliştiriciye rapor edecek. Daha sonra Google raporu 90 gün içinde değerlendirecek ve kriterlere uygun bulursa, sorunu tespit eden kişiye 1000 dolar para ödülü verecek.

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