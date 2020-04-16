Google Güvenlik Kamerası Görüntü Kalitesi Açıklaması Yaptı

Google, satışa sunduğu Nest marka güvenlik kameralarının görüntü kalitesini düşüreceğini açıkladı. Normal güvenlik kameralarına kıyasla, daha yüksek kalitede görüntü elde etmeyi mümkün kılan güvenlik kameralarının, Corona virüsü salgını nedeniyle ağ trafiğinde fazla yük oluşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla, görüntü kalitesinin standart seviyeye düşürüleceği belirtildi.

Nest güvenlik kamerası yetkilileri, alınan kararla ilgili yaptıkları açıklamada, Google tarafından görüntü kalitesinin düşürülmesinin ardından, kullanıcıların manuel olarak tekrar görüntü kalitesini yükseltmeleri durumunda müdahale edilmeyeceğini ifade etti.

Google güvenlik kameralarının görüntü kalitesini için neden değişiklik yaptı?

Yetkililer, Corona virüsü salgını nedeniyle çoğu kişinin evlerinde çalışmak durumunda kaldığını, evden eğitim dönemine geçildiğini ve bu nedenle internet hızının son derece önemli olduğunu belirtti. Google tarafından alınan bu kararın, internet hızının yavaşlamaması adına bir önlem olduğu ifade eden yetkililer, ağ trafiğine fazla yük binmesini önlemeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Corona virüsü salgını nedeniyle, dönüşen yaşam şekline adaptasyonu kolaylaştırmak, refah düzeyini koruyabilmek adına harekete geçen tek şirket Google değil. Netflix, Youtube gibi yüksek kullanıcı sayısına sahip firmalarda, benzer bir şekilde görüntü kalitelerini düşürdüklerini açıklamışlardı.