Google, Haber Yayıncılarına Para Ödemek Zorunda Kalacak

Google, Avrupa Birliği'nin (AB) belirlediği yeni telif hakkı kuralları çerçevesinde, haberler için yayıncılara para ödemek zorunda kalacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dijital İç Pazardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, telif haklarıyla ilgili internet şirketleriyle yapılan görüşmelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Ansip, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Telif hakları konusunda anlaşma sağlandı. Avrupalılar artık dijital döneme uygun modern telif hakkı kurallarına sahip olacak” ifadelerini kullandı.

2016 yılında Avrupa Komisyonu tarafından önerilen ve çarşamba günü Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeleriyle kabul edilen yasa, sanatçıların, müzisyenlerin, yayıncıların ve diğer yaratıcıların içeriklerinin çevrimiçi kullanımı için adil şartlarda ödeme almalarına yardımcı olmak için gündeme gelmişti.

Düzenlemenin internet platformlarına yönelik kurallara da açıklık getireceğini belirten Ansip, yeni telif hakları düzenlemesinin internet kullanıcılarının haklarını koruyacağına işaret etti.

Düzenleme, Google gibi küresel internet şirketlerinin arama sonuçlarında haberleri yayınlayabilmek için içerik üreticilerine lisans ücreti ödemelerini öngörüyor. Eğer içerik üreticileri, platformlara lisans vermeyi reddederse, teknoloj firmalarının söz konusu içerikleri kaldırmaları gerekecek. Ayrıca platformlar yayıncılarla lisans pazarlığı yapmazsa veya yayıncılar haklarından feragat etmezlerse, internet şirketleri makaleleri gösteremeyecek.

Google sözcüsü Damien Roemer, yeni telif hakkı kurallarına ilişkin yaptığı açıklamada, “AB’nin telif hakkı tasarısının son metnini detaylıca inceleyeceğiz. Bu nedenle atacağımız bir sonraki adımı belirlemek biraz zaman alacaktır. AB ile müzakerelerin sürmesini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.