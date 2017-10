Google, Haber Yayıncılarıyla Olan Gelir Anlaşmasını Değiştiriyor

Google, haber yayıncılarıyla olan gelir anlaşmasını genişletmek istiyor. İnternet haberciliğini değiştirebilecek olan projede Google, haber yayıncılarına YouTube kişiliklerine ve üçüncü taraf reklam ana bilgisayarlarına benzeyen gelir paylaşımı fırsatı verecek.

Google, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, haber içeriklerinin üretilmesinde yapay zeka kullanacaklarını ve bu amaçla RADAR isimli projeyi hayata geçirdiklerini ifade etmişti. Projenin ilk etapta, futbol maçı sonuçları veya şirket bilançoları gibi rutin içerikleri otomatik olarak oluşturması planlanıyor. Daha sonra da haber içeriklerinin tamamen yapay zekaya teslim edilmesi amaçlanıyor.

Bu durum birçok kişinin işsiz kalmasına yol açacağı ve haber yayıncılarının gelirlerini düşüreceği için bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Google, haber endüstrisini kurtaracak yeni bir adım attı. Şirket, haber yayıncıları için gelir paylaşımı fırsatlarını artırmaya hazırlanıyor.

Financial Times'a konuşan Google'ın Başkanı Richard Gingras, Google'ın abone gelirlerinin yüzde 30'undan daha az bir kısmını alacağını söyledi. Gingras, "Google'ın kitleyi hedefleme gücü göz önüne alındığında, bu plan New York Times ve Financial Times gibi duvara yaslanmış yayınlar için büyük bir düşüş anlamına gelecektir" dedi.

Gingras, yayıncılar için belki de aynı derecede önemli olan, Google'ın satılmasına yardımcı olan yayınların bağımsızlığını korumayı taahhüt ettiğini söylüyor.

Dijital haber kuruluşları için yaşamı biraz daha kolay hale getirmeye çalışan yalnızca Google değil. Geçtiğimiz hafta Facebook, anlık makaleler için abone desteğini test etmeye başlamıştı. Facebook'un yeni girişiminin bir parçası olarak, yayıncılar tarafından okuyuculara en az on ücretsiz makale sunulması gerekiyor.

Facebook ve Google'ın bu yönde karar almasında, son yıllarda artan sahte haberlerin yanı sıra, New York Times ve Washington Post'un dijital yayıncılığa olan yatırımları etkili oldu.

Öyle ki yılın üçüncü çeyreğinde 116 bin yeni kullanıcının dijital haberlerine üye olduğu belirtilen gazetede yalnızca dijital aboneliklerin yaklaşık 1.56 milyon kişiye ulaştığı belirtilirken, New York Times CEO’su Mark Thompson, hedef pazarlarının ABD’yle sınırlı olmadığını; uluslararası alanda da Times için önemli bir pazar olduğunu işaret etmişti.