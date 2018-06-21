Google Haberler'e Rakip Geldi: Microsoft News

ABD'li şirket Microsoft tarafından bugün iOS ve Android için yepyeni bir uygulama tanıtıldı. Microsoft News olarak adlandırılan yeni uygulama sayesinde günlük haberler alabilir ve kendi haber kaynaklarınızı belirleyebilirsiniz. Ayrıca uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Microsoft'un sessiz sedasız sunduğu bu platformun pek de yeni olmadığını belirtmek gerekiyor. Evet uygulama yeni geliştirilmiş olabilir ancak Microsoft News uygulaması eski MSN uygulamasına yapılan bir güncelleme kaynağından geliyor. Artık MSN'den bağımsız olan Microsoft News uygulaması, özelleştirilebilir olmasıyla dikkat çekiyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada uygulama için "Haberlere kolayca erişmenin, rahatça ve güvenilir bir şekilde bilgilendirebilmenin yeni yolu" tanımlaması yapılmış. Ayrıca Microsoft Haber editörü Rob Bennet'in verdiği demeçe göre yeni Microsoft News'de finans, spor, teknoloji, gündem ve daha pek çok kategoride haber sunulacak.

Bunun dışında kişiselleştirilebilir olduğu dile getirilen uygulamada isterseniz haber bildirimleri alabiliyor, karanlık modu tercih edebiliyor ve ana ekrana widget yerleştirebiliyorsunuz.

iOS Haberler'e ve Google Haberler'e meydan okuyacak olan yeni uygulamanın iOS ve Android için sunulduğunu tekrardan hatırlatayım. İndirip denemek isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Eğer indirirseniz, görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.