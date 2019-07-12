Google Haberler Sekmesi Yenileniyor

Google, haberler sekmesini baştan sona yenileyeceğini açıkladı. Google Haberler yeni tasarımı ile beraber çok daha modern olacak. Görünüşe göre yeni tasarımı kullanıcılar çok sevecek.

Google Haberler Yenileniyor

Google News Initiative isimli Twiter hesabı Google Haberler'in masaüstü sürümünün yepyeni bir tasarımla hizmet vereceğini duyurdu. Uzun zamandır yenileneceği konuşulan Google Haberler sekmesi nihayet yenileniyor.

Google'ın paylaştığı GIF'te Google Haberler'in modern bir tasarıma sahip olacağı açıkça gözükmekte. Üst üste yığılan haberler artık sade bir biçimde gözükecek ve karmaşıklığın önüne geçilecek.

Over the next couple weeks we’re rolling out a redesigned News tab in Search on desktop. The refreshed design makes publisher names more prominent and organizes articles more clearly to help you find the news you need. Check it out 👇 pic.twitter.com/xa2aZfO4Qd — Google News Initiative (@GoogleNewsInit) 11 Temmuz 2019

Yeni tasarım ile beraber Google Haberler sekmesinde ilk 3 haber dikey olarak gözükecek. Diğer haberler ise yatay bir biçimde alt alta gözükecek. Bildiğiniz üzere Google Haberler'in mobil sürümünde de tüm haberler alt alta gözükmekte.

Google Haberler'in yeni tasarımının birkaç hafta içerisinde kademeli olarak tüm kullanıcılara açılacağı duyuruldu. En güncel teknoloji haberlerini Tamindir.com üzerinden kolayca okuyabilirsiniz.

Sizler Google Haberler'in yeni tasarımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni tasarım nasıl olmuş? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!