Google Haberler Sekmesi Yenileniyor

Google, haberler sekmesini baştan sona yenileyeceğini açıkladı. Google Haberler yeni tasarımı ile beraber çok daha modern olacak. Görünüşe göre yeni tasarımı kullanıcılar çok sevecek.

Google News Initiative isimli Twiter hesabı Google Haberler'in masaüstü sürümünün yepyeni bir tasarımla hizmet vereceğini duyurdu. Uzun zamandır yenileneceği konuşulan Google Haberler sekmesi nihayet yenileniyor.

Google'ın paylaştığı GIF'te Google Haberler'in modern bir tasarıma sahip olacağı açıkça gözükmekte. Üst üste yığılan haberler artık sade bir biçimde gözükecek ve karmaşıklığın önüne geçilecek.

Over the next couple weeks we’re rolling out a redesigned News tab in Search on desktop. The refreshed design makes publisher names more prominent and organizes articles more clearly to help you find the news you need. Check it out 👇 pic.twitter.com/xa2aZfO4Qd