Google Haberler Web Sürümüne Karanlık Mod Geldi!

Kullanıcıların gündemi takip etmelerini kolaylaştıran aracın koyu mod özelliğinin kullanım alanını şimdi daha da genişletiliyor. 2002 yılında kullanıma sunulan ve internet kullanıcılarının gerek dünya gerek ülke gerek bulunduğu bölgede yaşanan son gelişmeleri takip etmesine olanak tanıma yönündeki faaliyetlerini günümüzde hala sürdüren Google Haberler web sürümüne karanlık mod özelliğini getirdi.

Google Haber Web Sürümünde Artık Karanlık Mod Kullanılabilir

Orijinal ismi ile Google News olarak bilinen Google Haber özellikle cihazlarını geceleri kullanan kişiler tarafından oldukça sevilecek bir özellik olan koyu modu uzun bir zamandır zaten test ediyordu fakat uygulamada test edilmekte olan bu özellik şimdi daha geniş bir şekilde kullanıma sunuluyor. Kişinin Windows 10 işletim sistemi kullandığı ve işletim sisteminin bir özelliği olan karanlık modun etkinleştirildiği varsayılırsa söz konusu özellik otomatik olarak etkin halde olacaktır ancak cihazda bu seçenek etkinleştirilmemişse kullanıcı söz konusu modu doğrudan News’in ayarlarına giderek değiştirme imkanına sahiptir.

Google News, ilgi alanlarınıza göre haberler sunmak için yapay zekadan yardım alan bir araçtır ve aracı kullanmak için dünyanın neresinde olduğunuzun hiçbir önemi yoktur. İnternet kullanıcılarının haber merkezi olarak tanımlanabilecek bu aracın birincil amacı kullanıcılara dünyadaki gelişmelerden veya arattığı herhangi bir konu hakkındaki en sıcak haberleri en hızlı şekilde sağlamaktır. Google’ın bu aracında belirli bir anahtar kelimeyi kullanarak arama gerçekleştirdiğiniz zaman araç size internetteki çeşitli kaynakların yayımladığı güncel haberleri listelemeye başlar.

Google’ın bu aracında ayrıca favori yayıncınıza abone olabilir ve ilginizi çeken belirli konulara böylece kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şirket, News’in Android uygulamasının yanı sıra masaüstü sürümünü haber takip edenler için de uygulamayı mümkün olduğunca ilginç ve kolay hale getirmek için sürekli olarak daha fazla özellik getirmeye devam ediyor.

Uygulamanın web sürümünü özellikle geceleri kullananların hoşuna gidebilecek bir özellik olduğu düşünülüyor. Siz Google News’e gelen yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Google Haber web sürümüne gelen karanlık mod özelliği kullanışlı bir özellik mi olacak? Konu ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.