Google, Haksız Rekabet Nedeniyle 21 Milyon Dolar Ceza Aldı

ABD'li teknoloji devi Google, internet aramalarında pazar hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Hindistan Rekabet Komisyonu'ndan (CCI) 21 milyon dolar ceza yedi.

Bir süredir incelemelerde bulunan komisyon, Google'ın uçuşla ilgili aramalarda kullanıcıları yalnızca kendisiyle anlaşmalı olan sitelere ve uygulamalara yönlendirdiğini ve bu yolla ek komisyon aldığını keşfetti. Google'ı rakip servislerin kullanımını sınırlayarak, kullanıcıları belli bir alana hapsetmekle suçlayan Hindistan Rekabet Komisyonu, şirkete haksız uygulamalardan kaçınması uyarısında bulundu.

Komisyon tarafından kesilen 1,36 milyar rupi (yaklaşık 21 milyon dolar) para cezası, Google'ın karşılaştırmalı alışveriş hizmetlerine "yasadışı avantaj sağladığı" gerekçesiyle Avrupa Komisyonu tarafından 2.42 milyar euro cezaya çarptırılmasından sekiz ay sonra geldi.

CCI, 2015 yılının Mart ayında biten üç yıllık dönemde, Google'ın ortalama gelirinin yüzde 5'i kadar bir miktarda para cezası verdi. Ayrıca açıklamada, geçen yıl, Başbakan Narendra Modi'yi, arama sonuçlarında "dünyanın en ahmak lideri" olarak gösteren Google'a dava açıldığı da hatırlatıldı.

Google, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hindistan Rekabet Komisyonu tarafından incelenen birçok konuda Hint rekabet yasalarına uyduğumuz doğrulandı. Komisyonun endişe duyduğu şeyleri tekrar gözden geçireceğiz ve bir sonraki adımlarımızı buna uygun olarak atacağız"

Google'a yönelik ilk şikayet, online çöpçatanlık sitesi Matrimony.com ve dergi yayıncılığı yapan Consumer Unity & Trust Society tarafından dile getirilmişti. 2012 yılında başlayan inceleme süreci, teknoloji devinin 21 milyon dolar para cezasına çarptırılmasıyla son bulmuş oldu.