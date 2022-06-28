Google Hangouts 2022 Kasım'da Kapanıyor

Google'ın sesli ve görüntülü sohbet için sunduğu Google Hangouts, yakında kapanıyor. Şirketin yeni duyurduğu Google Chat'e geçiş için eski uygulamayı kapatacağı öğrenildi.

iPhone'ların FaceTime uygulamasının bir benzeri olan Google Hangouts, Android kullanıcıları tarafından sıkça tercih ediliyordu. Özellikle Whatsapp görüntülü konuşma özelliğine kıyasla çok daha net ve gecikme içermeyen bir sohbet imkanı sunması, en iyi özelliklerinden biriydi.

Son günlerde uygulamanın tasarımıyla ilgili de birçok değişiklik yapan Google, Hangouts'u bir daha geri gelmemek üzere kapatacağını duyurdu. Hangouts yerine gelecek olan Google Chat ise daha kullanıcı dostu bir arayüze ve yeni özellikere sahip.

Eski Sohbetler Otomatik Olarak Aktarılacak

Hangouts, anlık mesajlaşma uygulamaları arasında hiçbir zaman popüler değildi. Fakat sunduğu hizmet bakımından bazı şirketlerin ve Android kullanıcılarının bir numaralı tercihlerinden biri olmayı başarmıştı.

Geride bıraktığımız aylarda uygulamanın bazı özelliklerini aşamalı bir şekilde devre dışı bırakan Google, onun yerine çok daha kapsayıcı olmasını planladıkları Google Chat'i tavsiye ediyor. Google Hangouts 2022 Kasım ayından itibaren kullanılamayacak.

Taşıma işlemlerini olabildiğince kullanıcı bilgilerinin güvenliğini gözeterek yapacağını belirten Google, tüm eski mesajların ve arşivlerin yeni uygulamaya eksiksiz bir şekilde aktarılacağını duyurdu.

Google Chat'in en dikkat çeken özelliklerinden biri ise Google Drive benzeri şirketin diğer hizmetleriyle iş birliği içinde çalışabilmesi. Google, yeni getireceği özelliklerle beraber iş dünyasının iletişim ağında yer edinmek istiyor.