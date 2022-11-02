Google Hangouts Tarihin Tozlu Sayfalarına Karışıyor

Google, insanları Hangouts yerine Slack benzeri uygulaması olan Chat'i kullanmaya yönlendirdiğini açıkladıktan birkaç yıl sonra Hangouts'u desteksiz bıraktı. Kullanıcıların 2021'de Chat'e kendi başlarına geçmelerinden sonra ise şirket, Temmuz ayında Android ve iOS için Hangouts Chat uygulamasını aşamalı olarak kaldırdı.

Kullanıcılara, "Hangouts'un yerini Google Chat aldı" reklamıyla gelen Google görünüşe göre hizmeti tamamen öldürmeyi başarmış olmalı ki mesajlaşma hizmetinin Web için Hangouts sürümünü de artık tamamen kaldırıyor.

Kullanıcılar Hangouts web sitesine eriştiklerinde, "1 Kasım 2022'den itibaren Web'deki Hangouts, Chat'e yönlendirilecek. Şimdiden Chat'e geçmenizi öneririz." mesajıyla karşılaşıyor. Otomatik olarak yeniden yönlendirilmeden web sitesine erişmeye devam edilebiliyor ancak yeni mesajlaşma deneyimini yüklemek için tıklanabilecek bir Google Chat bağlantısıyla kullanıcılar Chat'e yönlendirilmeye devam ediliyor. Görünüşe göre web sitesi önümüzdeki günlerde tamamen ortadan kalkacak.

Hangouts Verilerini Saklamak İsteyenler İçin Son Bir Şans

Google Chat normal şartlarda şirket mesajlaşma stratejisini değiştirmeden ve herkesin kullanımına sunmadan önce Google'ın normal uygulamalarından biriydi. Şirket, Chat'in Hangouts'ta mevcut olmayan özelliklere sahip olması nedeniyle "yeni ve daha iyi imkânlar açtığını" söylüyor. Kullanıcılar, Chat'te dokümanları, slaytları veya e-tabloları yan yana düzenleyebiliyor. İş yerindeki ekipler veya arkadaş grupları, konuya dayalı işbirliği için kullanabilecekleri özel bir yer olan Spaces'ı kullanarak belgeler üzerinde çalışabiliyor ve görevleri yönetebiliyor. Gmail, Chat entegrasyonuna sahip olduğundan, insanlar Chat web sitesini açmaya gerek kalmadan sohbetlere kolayca erişebiliyor.

Google daha önce Hangouts verilerinin bir kopyasını saklamak isteyenlerin, hizmet tamamen kaldırılmadan önce Takeout aracını kullanmak zorunda kalacaklarını söylemişti. Hangouts hâlâ Takeout aracıyla kullanılabilir durumda bu nedenle verilerini saklamak isteyenlerin elini çabuk tutmasında fayda var.