Google Haritalar'a 3D Özelliği Geliyor!

Google Haritalar yeni bir güncellemeye imza atıyor. Google Haritalar'a kullanım kolaylığı sağlayacak 3D özelliği geliyor.

Google'ın harita uygulaması Google Haritalar, son dönemde oldukça fazla güncelleme alarak haberlerimize konu oluyor. Geçtiğimiz hafta profil kısmındaki güncellemeler ile rehberler için kolaylıklar öne süren Google Haritalar, şimdi ise 3D özelliği ile herkese hitap ediyor.

Google Haritalar tüm ülkelerde oldukça fazla kullanılıyor. Yaşça büyük insanlardan bildiğimiz gibi haritayı kullanmak bazen zor olabiliyor. Ancak Google Haritalar 3D özelliği ile bu sorunu ortadan kaldıracak gibi duruyor. Uygulamaya eklenen 3D butonu ile haritadaki binaları 3D hale getirebiliyorsunuz. Bu sayede gireceğiniz sokakları veya caddeleri anlamak gerçekten kolaylaşıyor. Bu kısımda binaların üzerine gelen konum işaretleri ise gideceğiniz yerin sokakta nerede olduğunu anlamanızı epey kolaylaştırıyor.

Bu özellik şu anda Android cihazlarda bulunuyor. Ancak 3D kısmında bastığınızda herhangi bir işlem gerçekleşmiyor. Kısa süre içerisinde 3D özelliği etkin olacaktır. iOS için ise şu anda böyle bir güncelleme mevcut değil.