Google Haritalar iOS Uygulamasına Apple Watch Desteği

Google, Ağustos ayında Apple Watch için Google Haritalar (Google Maps) uygulamasını yenileyeceğini doğrulamıştı. Ancak Google’ın Haritalar uygulamasına Apple Watch desteğinin ne zaman geleceği paylaşılmamıştı. Bugün beklenen güncelleme sunuldu.

Google Haritalar'a Apple Watch Desteği Geldi

Google, bir ayın ardından Apple Watch’lar için yenilenen uygulamasını kullanıma sundu. Google Haritalar’ı en son sürümüne güncelleyen kullanıcılar Apple Watch desteğinin de aktif olduğunu söylüyor. Gerçekten de uygulamanın resmi açılış sayfası Apple Watch desteğinin geldiğini açıkça gösteriyor.

Google, Google Haritalar için Apple Watch desteğini yıllar önce kesti. Dolayısıyla, Google’ın haritalama ve navigasyon servisini (hizmetini) tercih eden kullanıcılar tarafından geri dönüşü büyük olasılıkla memnuniyetle karşılanacak. Ancak bazılarının tahmin edebileceği üzere tüm özelliklere sahip değil. Apple Watch için Google Maps uygulaması hala iPhone’a itimat ediyor. Bu, kullanıcıların navigasyon ve yönleri akıllı saatlerde görmeleri için akıllı telefona girmeleri gerektiği anlamına geliyor. Kaydedilen hedefler giyilebilir cihazda da görülebiliyor.

Apple Watch, Google Haritalar için özel adım adım navigasyonu destekleyen komplikasyon desteği de sunuyor.