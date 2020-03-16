Google Haritalar Artırılmış Gerçekliği Daha Yaygın Hale Getiriyor!

Google geçtiğimiz sene Google Maps uygulaması için bütünleşik artırılmış gerçeklik desteği sunan Live View isimli özelliğini tanıtmıştı. Halen yeteri kadar popüler olmayan bu özellik daha yaygın hale getirilecek.

Live View Daha Yaygın Hale Gelecek!

Google tarafından sunulan yeni özellik mevcut durumda test aşamasında. Buna karşın desteklenen cihazlarda da bu özelliğe erişmek için bir miktar çetrefilli yollardan geçmek gerekiyor. Yeni beta sürümde bazı farklılıklara giden şirket, Live View kullanımını daha kolay hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni beta sürümü ile birlikte destekli cihazlar herhangi bir konum aradıklarında Live View özelliğinin kısayolu ekranda belirecek. Kısayola tıklamak, kamerayı ve sanal navigasyonu etkin hale getirir.

Bu özellik, özellikle metro tünelleri gibi karmaşık yerlerde yardımcı olabilir.

Şu aşamada test edilen konumlandırmanın kararlı sürüm için ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmese de önümüzdeki dönemlerde gelmesini bekleyebiliriz. Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Live View'i daha önce kullandınız mı? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.