Dünyanın en popüler harita uygulamalarından biri olan Google Haritalar artırılmış gerçeklik (AR) desteği aldı. Google Haritalar artık seyahat etmeden önce akıllı telefonunda mutlaka Google'ın harita uygulamasını da yer veren kişilere artırılmış gerçeklik özelliğini kullanma imkanı sundu. Uygulamanın kullanıcıları, ekrana bakarken harita uygulamasının kendine gösterdiği oklara göre gideceği yere en kısa sürede varma olanağına sahip oldu. İşte Google'ın dünya genelinde yaygın olarak kullanılan harita uygulamasına yeni gelen özellik ile ilgili tüm ayrıntılar!

Google Haritalar Artırılmış Gerçeklik (AR) Nasıl Çalışır?

Google, 1 Ekim Perşembe günü yayımladığı blog yazısında, canlı görüntüleme özelliğini duyurmuştu. Şirket, bir yerden bir yere giderken akıllı telefonunda mutlaka harita uygulamasına yer veren ve seyahat öncesinde keşfedilecek yerler görmek amacıyla harita uygulamasına güvenen kişilere daha fazla yardımcı olmak için artırılmış gerçeklik desteğini bugün itibarıyla kullanıma sundu.

Google Haritalar (Google Maps), uygulamanın yeni özelliğini kullanan kullanıcılar işaretlenen yere giderken onlara artık eskisinden çok daha yardımcı oluyor.Google'ın harita gelen özellik sayesinde arkadaşlarınız sizinle bir konum paylaştığı zaman "Live View" ismi verilen bu özelliği kullanabilir ve siz arkadaşınızın yanına giderken size büyük bir faydası dokunacak ekranda yer alan okları takip edebilirsiniz. Haritalar uygulaması, kullanıcılara konuma son bir adım atana kadar tarif etmeye devam ettiği için arkadaşınızın nerede olduğunu tahmin etme gibi birtakım sorunlar yaşadığınız günler de eskide kalıyor.

Google Haritalar Artırılmış Gerçeklik (AR) şimdilik Amsterdam, Bangkok, Barcelona, Berlin, Budapest, Dubai, Florence, Istanbul, Kuala Lumpur, Kyoto, Londra, Los Angeles, Madrid, Milano, Münih, New York, Osaka, Paris, Prag, Roma, San Francisco, Sidney, Tokyo, ve Viyana'da kullanılabiliyor ama elbette ki harita uygulamasının yeni özelliğinin kullanılabileceği bölgeler sadece sıralanan bölgelerle sınırlı kalmayacaktır. Uygulama, yeni özelliği ilerleyen günlerde daha fazla bölgede yer alan insanların kullanımına sunacaktır.

Artırılmış Gerçeklik Nedir?

Artırılmış gerçeklik, gerçekte var olmayan ögelerin gerçek görüntülerin üzerine eklenmesi ile kullanılan teknolojiye verilen bir isimdir. Instagram, Snapchat gibi sosyal medya platformlarının hikayeler özelliğine getirilen AR destekli filtrelerde de sık sık görebileceğiniz teknoloji, gerçekte var olmayan nesneleri kamera aracılığı ile görüntülenen arka planın üzerine yerleştirilerek kullanılır. Google Haritalar Artırılmış Gerçeklik (AR) özelliği de artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanmıştır.