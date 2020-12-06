Google Haritalar’a Fotoğraf Gönderme Özelliği Geliyor

Bugün hemen hemen her akıllı telefon kullanıcısının yapmaktan en çok hoşlandığı eylemlerden biri fotoğraf çekmektir. Peki, mutluluğun yalnızca birkaç tık uzaklıkta olduğu bugünlerde Google Haritalar’a fotoğraf göndermek ister miydiniz? Google’ın harita uygulamasında yer alan “Street View” özelliğinin gelişimi için şirketin mobil kullanıcıların yardımına ihtiyacı var. Sokak görünümüne dahil olmayan yerlerin fotoğrafları çekerek haritalara yardımcı olabilirsiniz.

Google Haritalar’a Fotoğraf Gönderme Mümkün Hale Geliyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli bölgelerinde “Google Street View” ismini verdiği özelliği kullanıma sundu. Zaman içerisinde sürekli olarak geliştirilen bu özellik şimdi de mobil kullanıcıların 360 derecelik özel bir kameraya ihtiyacı olmadan bazı bölgelerin fotoğraflarını çekip yayımlamasına olanak sunmaya hazırlanıyor. Haritalar uygulamasına eklenen özellik şu an birkaç ülkede test edilmeye başlandı ve eğer bu süre içerisinde teknoloji devinin planladığı şeyler gerçekleşirse özellik dünya genelinde kullanılmaya başlanabilir.

Google söz konusu güncellemeyi Google Haritalar’da fotoğraf yayımlamanıza izin veren Android işletim sistemine özel olarak geliştirilmiş uygulamaya getirdiğini duyurdu. Güncelleme yayımlanmadan önce uygulamada yayımlanan fotoğraflar Google’ın özel Street View kütüphanesinden alındı fakat Google’ın yeni hamlesi sayesinde fotoğraflar artık kullanıcılar tarafından da çekilebilecek. Kullanıcıların fotoğraf çekmek için özel kameralara da ihtiyacı olmayacak. Akıllı telefonundan çektiği fotoğrafların yayımlanmasını sağlayabilecek.

Şirket, fotoğraf çekiminde ARCore teknolojisini kullanacak. Siz fotoğraflarınızı uygulamaya yükledikten sonra çevirme işlemi uygulama tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. Google’ın yapay zekası, işlemler sona erdikten sonra fotoğrafınızı tam olarak çektiğiniz konuma yerleştirecek.

Kendi çektiğiniz fotoğrafları yükleyeceğiniz bu güncelleme, Google’ın Street View özelliği ile henüz görüntülenmemiş yerler için geçerli olacak. Bu özelliğin amacı tahmin edebileceğiniz gibi uygulamanın gelişimine büyük oranda katkı sağlayacak. Ayrıca özel ekipmanlara veya DSLR kameraya ihtiyacınız olmayacak. Bunun yerine akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak bir tıklamayla fotoğraf çekip yükleyebileceksiniz ama bunu yaparken o bölgenin Google Street View’de görüntülenmediğinden emin olmanız gerekiyor.

Yeni Özellik Türkiye'de Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Yeni özellik şu anda Kanada, Toronto, New York, Austin, Teksas, Amerika Birleşik Devletleri, Nijerya, Endonezya ve Kosta Rika'da yer alan Android işletim sistemli akıllı telefona sahip kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor fakat özellik işe yararsa daha fazla bölgedeki kullanıcının deneyimine açılabilir.