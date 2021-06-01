Google Haritalar Gezinti Geçmişini Detaylandıran Özellik Alıyor

Google Haritalar gezinti geçmişinizi ayrıntılı olarak ele alacak bir özellik alıyor. Google'ın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Google Maps'in yeni özelliği ile son bir ay içerisinde nereleri gittiğinizi detaylıca öğrenebileceksiniz.

Yeni özellik, belirli bir süre boyunca hareketinizi takip edecek olan yeni bir sekme ile beraber geliyor. Bu sekmede yürümekten uçmaya kadar birbirinden çeşitli seyahat yöntemleri yer alacak. Google'ın harita uygulamasını kullananlar, hareketlerini aylık olarak görüntüleyebilecek. Bu özellik sayesinde fitness uygulamalarını indirmeye gerek kalmayacak.

Google Haritalar Gezinti Geçmişini Detaylandırıyor

Google Maps, yazılım devinin sunduğu çevrim içi uygulamalar arasında en popüler uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Uygulama, son zamanlarda almış olduğu yeni bir özellik ile size gitmek istediğiniz hedefe nasıl varabileceğinizi adım adım göstermenin yanı sıra yakınlarınızda mutlaka ziyaret edilmesi gereken restoranları da önermeye başladı. Bu sayede kullanıcılar seyahat sırasında mola verirken nereleri ziyaret edeceğine karar verebiliyor.

Yazılım devi, bu uygulamanın pek çok kullanıcısının hayatında önemli bir rol oynadığının farkında. Bu nedenle uygulamasını herkes için kullanıcı dostu ve son derece yararlı bir uygulamaya dönüştürmek için düzenli olarak yeni, benzersiz ve faydalı özellikler içeren güncellemeler yayımlıyor. Google Haritalar'a eklenecek özelliklerin içerisinde bambaşka bir özelliğin daha olduğu ortaya çıkarıldı.

Google, konumunuzu canlı olarak takip edebileceğiniz, daha önce nerelere gittiğinizi veya nereye gittiğinizi görebileceğiniz zaman çizelgesine "Insights" isimli yeni bir sekme getiriyor. Bu sekmede gezdiğiniz yerleri daha ayrıntılı olarak görebileceksiniz.

Android Police tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni özellik seyahatinizi hangi araç ile gerçekleştirdiğinizi göstermeye başlayacak. Örneğin seyahat araba ile değil de bisikletle yapılırsa haritalar bunun bilgisini de kullanıcıyla paylaşacak. Uygulama, bu bilgileri sağlamak için gezinti geçmişinize dair tüm detayları kaydedecek.

Yeni özellik, hangi yeri ne zaman ziyaret ettiğiniz ve orada ne kadar zaman geçirdiğiniz gibi verileri geriye dönüp incelemeniz için son bir ay içinde ziyaret ettiğiniz yerlerin tamamını kaydedecek. Özellik sadece bununla sınırlı kalmıyor. Alışveriş merkezinde ziyaret ettiğiniz tüm mağazaları ve orada geçirilen zamanı da öğrenebileceksiniz.

Kullanıcılar ayın sonunda günlük aktivitelerini kıyaslayabilecek ve en yoğun olduğu günleri ve kendilerine en çok zaman ayırdığı günü inceleyebilecek.

Google Haritalar'ın Yeni Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Google Haritalar gezinti geçmişini daha ayrıntılı hale getirecek özellik şimdilik test ediliyor. Google'ın bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı ise şimdilik bilinmiyor.