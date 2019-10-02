Google Haritalar Gizli Mod Desteği ile Güncellenecek

Gizliliğini en üst düzeyde önemseyen kişiler için iyi haberlerimiz var. Google Haritalar çok yakında gizli mod desteği ile güncellenecek. Yeni güncellemeye ait detaylar haberimizde.

Google Maps Gizli Mod Desteğine Kavuşuyor!

İlk defa Mayıs ayında gerçekleşen I/O 2019 etkinliğinde duyurulan gizli mod desteği, o zamandan bu yana sessizliğini koruyordu. Geçtiğimiz ayın başlarında test edilmeye başlanan özellik, bu ay itibarıyla kullanılabilir olacak.

Haritalar uygulamasına eklenen gizli mod ile birlikte yaptığınız işlemler Google hesabınıza kayıt edilmez ve uygulama içerisinde kişiselleştirilen tavsiyeler sunmak için kullanılmaz. Bu şekilde sizin nerede olduğunuz veya nereye gittiğiniz diğer kişilere aktarılamaz.

Android kullanıcıları için bu ay içerisinde yayınlanacak olan yeni özellik, iOS kullanıcıları için de çok yakın bir zamanda kullanılabilir olacak. Bununla birlikte şirketin YouTube tarafında da gizlilik odaklı yeni planları var gibi gözüküyor.

Google Maps Gizli Mod Nasıl Kullanılır?