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Google Haritalar Gizli Mod Özelliğine Kavuştu

Berk Demirci
Berk Demirci - | Yazılım
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Google Haritalar uygulaması gizli mod özelliği ile güncellendi!

Etkinlikler Gizli Kalacak

Google Haritalar kullanışlı altyapısı ile birlikte hemen hemen hepimizin günlük hayatında yer tutan bir uygulama. Ancak kullanıcıların aktivitelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, bu noktada hoş olmayan tepkiler alıyordu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında bu duruma karşı bir gizli mod oluşturulacağını belirten Google, aradan geçen birkaç ayın ardından nihayet bu özelliği kullanıma sundu. En azından Android kullanıcıları için. Nasıl kullandığını öğrenmek için daha önceden atılan aşağıdaki tweete bakabilirsiniz.

Google Haritalar yapısı itibarıyla konumunuza ihtiyaç duyar. Gizli modun bu noktada sizi görünmez yapmadığını, ancak takibi neredeyse imkansız kıldığını söyleyebiliriz. Google yeni destek sayfasında gizli modun ne yapabildiğini ve ne yapamadığını açık bir şekilde açıklamış durumda.

Bu özellik açık olduğu zamanlarda yaptığınız aramalar ve taramalar kaydedilmez. Yani uygulamaya her girdiğinizde, ilk kez giriyormuşsunuz gibi boş bir ekran ile karşılaşacaksınız. Ancak şirket bunun bir güvenlik kalkanı olmadığını açıkça belirtiyor.

Kullandığınız internet servis sağlayıcısı, veri paketleri ağlardan geçerken kişisel bilgilerinize erişim sağlayabilir. Söz konusu özelliğin iOS için ne zaman geleceği şu an bilinmeyen detaylar arasında bulunuyor.

ETİKETLER: google haritalar gizli mod