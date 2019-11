Google Haritalar Gizli Mod Özelliğine Kavuştu

Google Haritalar uygulaması gizli mod özelliği ile güncellendi!

Google Haritalar kullanışlı altyapısı ile birlikte hemen hemen hepimizin günlük hayatında yer tutan bir uygulama. Ancak kullanıcıların aktivitelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, bu noktada hoş olmayan tepkiler alıyordu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında bu duruma karşı bir gizli mod oluşturulacağını belirten Google, aradan geçen birkaç ayın ardından nihayet bu özelliği kullanıma sundu. En azından Android kullanıcıları için. Nasıl kullandığını öğrenmek için daha önceden atılan aşağıdaki tweete bakabilirsiniz.

Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won’t be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn