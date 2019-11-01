Google Haritalar Gizli Mod Özelliğine Kavuştu

Google Haritalar uygulaması gizli mod özelliği ile güncellendi!

Etkinlikler Gizli Kalacak

Google Haritalar kullanışlı altyapısı ile birlikte hemen hemen hepimizin günlük hayatında yer tutan bir uygulama. Ancak kullanıcıların aktivitelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, bu noktada hoş olmayan tepkiler alıyordu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında bu duruma karşı bir gizli mod oluşturulacağını belirten Google, aradan geçen birkaç ayın ardından nihayet bu özelliği kullanıma sundu. En azından Android kullanıcıları için. Nasıl kullandığını öğrenmek için daha önceden atılan aşağıdaki tweete bakabilirsiniz.

Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won’t be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn — B🎃🎃GLE (@Google) May 7, 2019

Google Haritalar yapısı itibarıyla konumunuza ihtiyaç duyar. Gizli modun bu noktada sizi görünmez yapmadığını, ancak takibi neredeyse imkansız kıldığını söyleyebiliriz. Google yeni destek sayfasında gizli modun ne yapabildiğini ve ne yapamadığını açık bir şekilde açıklamış durumda.

Bu özellik açık olduğu zamanlarda yaptığınız aramalar ve taramalar kaydedilmez. Yani uygulamaya her girdiğinizde, ilk kez giriyormuşsunuz gibi boş bir ekran ile karşılaşacaksınız. Ancak şirket bunun bir güvenlik kalkanı olmadığını açıkça belirtiyor.

Kullandığınız internet servis sağlayıcısı, veri paketleri ağlardan geçerken kişisel bilgilerinize erişim sağlayabilir. Söz konusu özelliğin iOS için ne zaman geleceği şu an bilinmeyen detaylar arasında bulunuyor.