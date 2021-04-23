Google Haritalar Güncellemesi, Yol Tarifinde Önemli Değişiklik Getiriyor

Yeni Google Haritalar güncellemesi, kullanıcıların "A" noktasından "B" noktasına en hızlı şekilde gitmesine yardımcı olmak için algoritmada önemli bir değişiklik ile geliyor. İçerisinde bulunduğumuz yılın ilerleyen zamanlarında Google Haritalar artık varsayılan olarak hedef noktaya en hızlı şekilde nasıl ulaşabileceğinizi göstermek yerine daha yakıt dostu bir yol tarifi yapacak.

Google Haritalar Güncellemesinden Sonra Yol Tarifi Nasıl Yapılacak?

Auto Evolution tarafından aktarılan bilgilere göre Google, sürücülerin "A" noktasından "B" noktasına ulaşmasını sağlamak için sunduğu pratikliğin yerini verimliliğe bırakıyor. Yeni güncelleme sonrasında kullanıcılara artık belirli bir noktadan belirli bir noktaya varsayılan olarak en hızlı şekilde nasıl gidebilecekleri gösterilmeyecek. Google bunu yapmak yerine onlara yakıt açısından en verimli yolu gösterecek.

Google Maps'in (Haritalar) yeni güncellemesinde algoritmada önemli bir değişiklik yapılacak. Bu değişiklik, yakıt tüketimini de hesaba katacak. Aracınızla bir noktadan bir noktaya giderken aracın ne zamandır kullanıldığına odaklanmak yerine ne kadar yakıt harcadığına odaklanacak.

Google Haritalar'da yapılacak başka bir değişiklik de toplu taşıma kullananları ilgilendiriyor. Google uzun bir süredir toplu taşımada sağlanan verileri iyileştirmeye odaklanmış durumda. Bazı bölgelerde yapılan bir güncelleme, rota bilgilerinin daha ayrıntılı bir şekilde sunulmasına yardımcı oldu. Bu sayede toplu taşıma kullananlar artık hedefe varış süresine ilişkin en doğru tahmini elde edebilecek fakat bu özelliğin bölgesel olarak çalıştığını ve bunun henüz dünya çapında yapılmış bir yenilik olmadığını akılda tutmakta fayda var.

Yeni Google Haritalar Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

Google Haritalar için yapılan değişikliklerin kullanıcılara sunulacağı güncellemenin tam olarak ne zaman çıkacağı bilinmiyor ancak güncellemenin çıkıp çıkmadığından emin olmak için Google Haritalar'ın güncel olup olmadığını arada sırada kontrol edebilirsiniz. Uygulamanın güncel olup olmadığını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.