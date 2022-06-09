Google Haritalar'a Hava Durumu Bilgisi Özelliği Geliyor

Nest Hub'larda ve yakın zamanda yeni Pixel'in widget'ında olduğu gibi Google Haritalar artık Android ve iOS'ta hava kalitesi endeksi verilerini gösteriyor. İlk olarak geçen yıl gösterilen bu özellik, arama çubuğunun ve öneriler bandının hemen altındaki dairesel düğmeye dokunarak erişilebilen yeni bir harita katmanı ekliyor. Yeşil Hava Kalitesi simgesi, toplu taşıma, COVID-19 bilgileri ve orman yangınlarının yanında sağ alt köşede görünüyor.

Hava Kalitesi katmanına girmek, mevcut Google Haritalar görünümünüzü uzaklaştıracak. Hatlar en geniş konumların üzerinde görünecek ve belirli bir bölgeyi görmek için herhangi bir renk kodlu noktaya dokunabilirsiniz. Alt sayfada anlaşılması kolay bir metin açıklamasıyla daha fazla ayrıntı görünecek.

"Havanın ne kadar iyi (veya kötü) olduğunun bir ölçüsü olan Hava Kalitesi Endeksi'ni açık hava etkinlikleri için rehberlik etmek adına kullanabilirsiniz. Bilgilerin en son ne zaman güncellendiğine dair ve daha fazla bilgi edinmek için bağlantılar göreceksiniz."

Hava Kalitesi Endeksi Yavaş Yavaş Tüm Dünya'ya Sunulacak

0'dan 400+'e kadar tüm ABD bölgelerine ait Hava Kalitesi Endeksi bulunuyor ve verilerin nereden geldiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir bağlantı da sunuluyor. Sayfada yukarı kaydırmak, yakındaki hava kalitesi ölçüm bölgelerini listeliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, veriler Çevre Koruma Ajansı ve "koşulların daha hiper yerel bir görünümünü veren düşük maliyetli bir sensör ağı" olan PurpleAir'den geliyor. Şu anda Android ve iOS için Google Haritalar'daki hava kalitesi endeksi, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak kullanılmakta. Özelliğin tüm Dünya'da ne zaman kullanılabilir olacağı ile ilgili henüz bir bilgi yok.

Bu arada, Google'da "yakınımdaki orman yangınları" araması artık "yangınla ilgili yararlı bilgilerle birlikte ilişkili hava kalitesi bilgilerini" de gösterecek. Google konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: