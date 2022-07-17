Google Haritalar İçin Araç Motoruna Göre Özel Rota Özelliği geliyor

Günümüzde benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli olmak üzere pek çok farklı araç motoru tipi bulunuyor. Her geçen gün trafikteki elektrikli veya hibrit araç sayısı artmaya devam ediyor. Artan ihtiyacı fark eden Google, Haritalar uygulaması için araç motor tipine özel rota oluşturma özelliği getirecek.

Halen dünyanın en çok kullanılan harita uygulamalarından biri olan Google Haritalar, bu statüsünü korumaya devam etmek istiyor. Google, geçtiğimiz günlerde paralı yollardan kaçınarak kullanıcıların daha ucuz rotalar olutşrumasına imkan sağlayan yeni bir özelliği tanıtmıştı. Teknoloji devi Hartailar uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Yeni getirilecek özel rota oluşturma imkanı, özellikle uzun yolculuklarda şarj istasyonu molalarına ihtiyaç duyan elektrikli ve hibrit araçları kapsıyor.

Yeni Özellik Yakıt Açısından Daha Verimli Yolculuk İmkanı Sağlayacak

Google'ın kullanıcılarına sunmayı planladığı yeni özellik, araç motor tipine uygun olarak en optimal rotayı oluşturacak. Böylece enerji ve yakıt kullanımı açısından en verimli rotayı izleyen kullanıcılar, çok daha ucuza seyahat edebilecek. Elektrikli ve hibrit modeller için oluşturulan rotalarda aracın mesafe kapasitesi göz önünde bulundurularak rotaya şarj istasyonu molaları eklenebilecek. Hem paralı otoyol takibinin genişletilmiş versiyonu hem de araç motor tipine uygun rota özelliği 2022 bitmeden tüm dünyada kullanıma sunulacak. Olası güncellemeleri direkt olarak ülkelerin ilgili kurumlarından aldığı bilgilere göre yaptığını belirten Google, otoyol ücretlerinde değişiklikleri her daim güncel tutacağının garantisini veriyor.