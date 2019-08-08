Google Haritalar için Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler Yolda

Google, kullanıcıların seyahat planlamalarını takip edebildikleri Google Trips uygulamasını bu haftanın başlarında kapatmıştı; ancak Google Haritalar'a gelen yeni özellikler sayesinde kullanıcılar bu uygulamanın eksikliğini çekecek gibi görünmüyor. Kullanıcılar artık seyahatlerini planlarken Google Haritalar sayesinde işlerini daha kolay halledebilecekler.

Google Haritalar'a gelen özelliklerden bir tanesi özellikle otel ve uçak rezervasyonları konusunda rahatlık sağlıyor. Google Haritalar uygulaması açıkken uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan uçak ve otel rezervasyonlarınızı kontrol edebileceksiniz. Ayrıca bu özellik internete bağlı olmadan bile kullanılabilecek. Bununla birlikte ziyaret ettiğiniz ve beğendiğiniz yerlerin listesini Google Haritalar'dan dışarı aktararak arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.

Bir diğer yenilik ise Google Haritalar'In genişletilmiş gerçeklik deneyimi sunacak olması. Yani harita üzerinden istediğiniz bir noktaya gitmeye çalışırken telefonunuzun kamerasını açıp ekranınızdaki okları takip ederek hedefinize ulaşabileceksiniz. Henüz test aşamasında olan bu özellik, Android telefonlar ve iPhone’larda Google Haritalar Sokak Görünümü olan her yerde kullanılabilecek.

Google’ın son zamanlarda geliştirdiği özellikler arasında Google Haritalar'da kullanılabilen, olası bir felaket ya da doğal afet durumunda insanların güvenli bir yere sığınmasına yardımcı olması da yer alıyor. Ayrıca Google’ın planları arasında uygulama ile yemek siparişi verebilmek de yer alıyor. Sürekli olarak yeni ve kullanışlı özelliklerin eklendiği Google Haritalar, kullanıcıların hayatlarını daha da kolaylaştıracak gibi görünüyor.