Google Haritalar İndirme Sayısı ile Büyük Başarı Elde Etti

Google Haritalar indirme sayısı dudak uçuklatıyor. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan ücretsiz harita uygulaması, önemli bir başarıya imza attı. Google Haritalar uygulamasının elde ettiği başarı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Google Haritalar İndirme Sayısı 10 Milyara Ulaştı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devinin popüler uygulaması Google Haritalar, Android platformunda büyük bir başarı elde etti. Başarılı uygulama, Google Play Store'da 10 milyar indirme sayısını geride bıraktı.

Google Play Store isimli Android uygulama mağazasında on milyar indirme sayısına ulaşan çok az uygulama bulunuyor. Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan harita uygulaması, on milyar indirme sayısına ulaşarak Google Play Hizmetleri ve YouTube uygulamalarının arasında yerini aldı.

Haritalar, Android işletim sistemine sahip olan çoğu akıllı telefon modelinde varsayılan harita uygulaması olsa bile on milyar oldukça yüksek bir miktar. Google Haritalar ile doğruluk ve özellik bakımından rekabet edebilecek çok az sayıda ücretsiz harita uygulaması bulunuyor. Dolayısıyla milyarlarca kullanıcı, Android platformunda navigasyon hizmeti için Haritalar uygulamasını tercih ediyor.

ABD merkezli yazılım devi Google'ın düşük donanıma sahip akıllı telefon modelleri için bir harita uygulaması bulunuyor. Google Haritalar uygulamasından 100 kat daha az depolama alanına ihtiyaç duyan Maps Go, 500 milyon indirme sayısına ulaştı. Android Go destekli uygulama, düşük donanımlı telefonlarda sorunsuz bir şekilde çalışması için tasarlandı.

Yazılım devi, Google Haritalar isimli uygulama için yeni özellikler üzerinde çalışarak kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor. Örneğin ücretsiz navigasyon uygulamasına geçtiğimiz yıllarda AR (arttırılmış gerçeklik) destekli navigasyon, karanlık tema, gerçek zamanlı toplu taşıma verileri ve daha birçok özellik eklendi.

Özellik bakımından oldukça zengin bir uygulama olan Haritalar'ın ücretsiz olarak indirilebiliyor ve kullanılabiliyor. Bu, uygulamanın tercih edilme nedenlerinin başında yer alıyor. Oldukça başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama, Android tarafında çok yaygın olarak kullanılıyor.

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