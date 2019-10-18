Google Haritalar, iOS Kullanıcılarına Yol Durumu Raporlama Özelliğini Getirdi

Google Haritalar iOS kullanıcıları için oldukça önemli bir özellik getirmeye hazırlanıyor. 2013 yılında satın alınan navigasyon uygulaması Waze, bunda son derece büyük bir paya sahip.

Google şirketi harita uygulamaları konusunda titizlikle çalışıyor. Şirketin kullanıcılara bu kategoride yeni hizmetler vermeye çalışması da göze ilk çarpan detaylar içerisinde yer alıyor. Kazalar, kapanan yollar ve trafik sıkışıklığı gibi durumların bildirildiği sistem, Android kullanıcıları için sunulmuştu.

Google Haritalar iOS kullanıcılarına büyük destek sunacak

Yeni platformlar daha çok kullanıcıların birbirlerine destek olması üzerinden gelişiyor. Bu sayede teknoloji devleri hiçbir şey yapmadan sistem kendiliğinden ilerlemiş oluyor.

Google tarafından geliştirilen haritalar uygulamasında da böyle bir sistem kullanılıyor. Trafikte Google Haritalar uygulamasını kullanan kişiler, karşılarına çıkan problemleri anında paylaşabiliyor. Böylece o yöne doğru hareket eden kişiler ne tür sorunlarla karşılaşacaklarını görmüş oluyor.

Güncellemeyle yol yapım çalışmaları, şerit kapanmaları, engelli araçlar ve yoldaki nesneler gibi birçok konuda raporlama yapılabilecek. Hem Android hem de iOS platformunda bu özelliğin aktif olarak kullanılması sağlanacak. Peki sizce bu yeni özellik ne tür katkılar sunacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.