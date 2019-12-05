Google Haritalar İyi Işıklandırılmış Yolları Seçecek

Bir yerden bir yere gitmeye çalışanların artık vazgeçilmez uygulamalarından bir tanesi olan Google Haritalar, kullanıcıların yararına yeni özelliklerini devreye almaya devam ediyor. Yayınlanan yeni bir blog yazısıyla birlikte Google Haritalar’ın artık karanlık yollar yerine ışıklandırılmış güzergahları göstereceği belirtildi.

Bildiğiniz üzere ışıklandırılmamış yollarda gece yolculuğu yapmak oldukça meşakkatli bir durum. Yürüyerek ya da araçla karanlık yollardan gitmenin zorluğunu farkeden Google'ın, yakın zaman sonra kullanıcıların beğenisine sunulacak olan Google Maps v10.31.0 sürümü ile Google Haritalar’ın ışıklandırma durumuna dair bilgi vereceğini aktarıldı.

XDA Developers, yayınlanacak güncellemenin kodlarından bir kısmını merak ederlerle paylaştı. Paylaşılan kodlar arasında ışıklandırma üzerine gün yüzüne çıktı. Kodlar arasında yer alan “Safety Layer” ya da “Güvenli Katman” başlığı altında, birçok farklı ışıklandırma detayı göze çarptı.

Kullanıcıların güncelleme sonrasında Google Haritalar üzerinde seçtikleri yolların kötü yada az ışıklandırılmış ya da hiç ışık yok gibi özelliklerini görebilecekleri, söylenenler arasında yerini aldı.