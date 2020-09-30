Google Haritalar Karanlık Mod Özelliği Geliyor

Google'ın Haritalar uygulamasına karanlık mod seçeneği geldi. Google Haritalar karanlık mod özelliği, Android kullanıcılarının çoğuna gelmeye başlamış olsa kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği özellik henüz uygulamanın tüm kullanıcılarının deneyimine sunulmadı. Peki, Google'ın bir uygulamasına daha gelecek olan karanlık mod seçeneği ne zaman tüm kullanıcıların deneyimine sunulacak? Google Haritalar'a gelen özellik ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

Google Haritalar Karanlık Mod Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Google, karanlık mod seçeneğinin geleceğinin müjdesini günler öncesinden vermişti. Yol tarifi başta olmak üzere sunduğu hizmetlerle dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara yardımcı olan harita uygulamasının alacağı duyurulan karanlık mod özellik Android kullanıcılarının çoğuna ulaştı ama Android kullanıcılarının çoğu harita uygulamasına eklenen yeni seçenekten henüz faydalanamıyor.

Android sürümü 10.51.1 sürümünden yüksek olan her akıllı telefonda çalışan karanlık mod desteğinin yakın bir zamanda bütün Android kullanıcılarının deneyimine sunulması bekleniyor. Google Haritalar'ın aldığı seçeneğin özellikle harita uygulamasını gece kullanan kişilere büyük yardımının olacağı tahmin ediliyor çünkü harita uygulamasını işi gereğince geceleri kullanan kişiler uzun bir zamandan beri uygulamanın sahip olduğu göz yorucu beyaz tonundan şikayet ediyordu.

Google Haritalar'ın alacağı yeni güncelleme ile beraber kullanıcılar ayarlar bölümündeki mevcut tema seçeneklerinden birini seçme imkanına sahip olabilecek. "Light" ve "Dark" olmak üzere kullanıcılara toplamda iki seçenek sunan uygulamanın kullanıcıları dilerse "Dark theme" seçeneğini seçerek gece modunu etkin hale getirebilecek.