Google Haritalar Koronavirüs Riski Seçeneği Alıyor

Yeni tip koronavirüsün dünya geneline yayılması ile beraber birçok uygulamada olduğu gibi Google'ın Haritalar uygulamasında da birtakım yenilikler yapılmıştı. COVID-19 salgını boyunca insanların güvenli bir şekilde gezinmesini sağlamak için Google Haritalar'a (Google Maps) salgının yayıldığı günden bu yana birçok özellik getirildi. Uygulama şimdi de bölge bölge koronavirüs riskini göstermeye başlıyor. Google Haritalar koronavirüs riski seçeneği ile ilgili detaylar haberimizde.

Google Haritalar Koronavirüs Riskini Göstermeye Başlıyor

Yeni tip koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına alması ile başlayan salgın hala devam ediyor. Google tarafından paylaşılan bilgilere göre dünyanın en popüler harita uygulamalarından biri olan Google Haritalar'a insanların güvenli bir şekilde seyahat etmesini kolaylaştıracak bir özellik geliyor. Harita uygulamasına eklenecek olan özellik ile birlikte kullanıcılar bölgeleri tehlike seviyesine göre ele alabilecek.

Google Haritalar'a gelecek özelliğin 220 ülkede kullanıma sunulması planlanıyor. COVID-19'a önlem olarak getirilen özellik için alınması gereken verilerin Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere son derece güvenli kaynaklardan alacağı belirtiliyor. Bölgelerin ne kadar tehlikeli olduğu değerlendirilirken son yedi gün içindeki test sonuçları ele alınacak ve test sonuçları değerlendilirken 100.000 kişi göz önünde bulundurulacak.

Harita uygulamasına gelecek olan özellikle birlikte COVID-19 açısından çok tehlikeli olan bölgeler tıpkı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında olduğu gibi renklerle ayırt edilecek. Bu özellik ile insanların belirli bir alandaki vakaların ne kadar yoğun olduğunu büyük bir kolaylıkla ayırt edebilecek. Google tarafından konuya ilişkin paylaşılan bilgilere göre Google Haritalar'a gelecek özelliğin bu hafta içerisinde hem iOS hem de Android işletim sistemli akıllı telefon sahiplerinin kullanımına sunulacak.