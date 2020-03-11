Google Haritalar Restorandaki En Popüler Yemekleri Gösterecek

Google, geçtiğimiz yıl telefonunuzun kamerasını, güçlü bir arama aracına dönüştürerek, I / O konferansında lens'te büyük değişiklikler yaptığını açıkladı. Uygulamada yapılan değişiklikle kameranızı bir restoran menüsüne yönlendirmeniz ardından, en popüler yemekleri sisteme yükleyebileceğiniz dile getirildi. 9to5Google, Google'ın restoran müşterileri tarafından çekilen menü fotoğraflarını, Google Haritalar'da çok daha kullanışlı bir hale getirdiğini bildirdi.

Google Haritalar'da "restoranlar" için arama yaparsanız Google, her zamanki "menü" yer paylaşımıyla birlikte çevrenizde bulunan restoranların bir listesini sunuyor. Bu listeye tıkladığınızda, müşterilerin çektiği fotoğrafları ve "yemekleri keşfet" etiketli bir öneri listesini getiriyor. Öneri listesine tıkladığınızda ise, incelemelerden toplanan yıldızlı yemeklerin bir listesini gösteren Google lens açılıyor.

Yemekleri Keşfet Özelliği ile Çevrenizdeki En Popüler Yemeklere Ulaşabiliyorsunuz

Müşterilerin çektiği resimlerle birlikte yemek gösteriliyor. Yemeğin, ne olduğunu görmek için o yemeği aratmanız veya ana dilinizde görüntülemek için Google Çeviri'yi kullanmanız gerekiyor.

Bu özellik, Google'ın kullanıcı deneyimini geliştirmek için birden fazla özelliği ve uygulamayı nasıl bibiriyle bağlamayı başardığını gösteriyor. Haritalar'daki bir restoran aramasından Lens özelliğine geçebilmenize olanak tanınıyor. Lens ise kullanıcı fotoğraflarından yararlanıyor ve Haritalar'daki bilgileri inceliyor. Daha sonra gerekirse otomatik olarak Çevir'i açabiliyor ve "Yemekleri keşfet" özelliği ile çevrenizdeki en popüler yemekleri görüntüleyebiliyorsunuz.