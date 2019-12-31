Google Haritalar Star Wars Ruhuna Büründü

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi pek çok uygulamada ve oyunda kendisine yer edinmiş, bu da eğlenceli anların yaşanmasına sebep olmuştu. Bu uygulamalardan birisi de Google Haritalar oldu.

Gezegenler Arası Yolculuk

Sık sık yeni özelliklerle güncellenen ve geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Google Haritalar, bu sefer pek de işe yaramayan bir özellikle güncellendi. Bu tuhaf özellik Star Wars hayranları için oldukça eğlenceli sayılabilir.

Filmin vizyona girmesinin ardından birkaç günün geçtiğini düşünürsek bu ekleme yeni yapılmamış olmalı. Ancak henüz yeni fark edildi.

Kısaca bahsetmek gerekirse web sürüm üzerinden Google Haritalar'a giriş yapmanız gerekiyor. Bu noktada gezegenler arası geçişler yaparken bir uzay aracının ışık hızı seviyesine çıkmasına benzeyen hiperuzay animasyonu bulunuyor.

Denemek için Google Haritalar'ı açın ve olabildiğince uzaklaştırın. Sağ altta bulunan dünya işaretine tıklayın ve sonrasında uydu görünümüne geçin. Biraz daha uzaklaştırdığınız durumda diğer gezegenlerin olduğu bir menü göreceksiniz. Bunlardan birisine tıkladığınızda bu animasyon ile karşılaşmış olacaksınız.