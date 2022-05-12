Google Haritalar'ın Yeni 'Sürükleyici Görünüm' Özelliği Tanıtıldı

Google, kullanıcılara gitmeden önce gittikleri yerlere daha gerçekçi bir bakış sunmak için tasarlanmış yeni bir Google Haritalar özelliğini kullanıma sundu. Yeni "Sürükleyici Görünüm", gökyüzünden baktığınız bir tür sokak görünümünden ibaret. Bakmak istediğiniz yer hakkında bir fikir edinmek için yukarıdan bir yere bakabilir ve ardından detaya inmek isteyebileceğiniz belirli noktaları görmek için sokak seviyesine inebilirsiniz. Haritalar oradaki insan yoğunluğunu ve trafik bilgilerini üst üste bindiriyor, böylece baktığınız parka, sokak köşesine veya plaj noktasına yarı artırılmış bir gerçeklik görünümü elde ediyorsunuz.

Sürükleyici Görünüm'ün ardındaki görüntülerin hepsi bilgisayar tarafından oluşturulmuş, Google'ın uydu görüntüleriyle Sokak Görünümü çekimlerinin bir kombinasyonu. Aralarında ilerlerken, tam olarak ölçeklendirilmiş gerçek dünyada orta seviye grafiklerde bir video oyunu oynuyormuşsunuz gibi görünüyor. Google'ın mühendislik başkan yardımcısı Liz Reid "Bunları birlikte birleştirebiliyoruz. Böylece aslında binaların yüksekliklerini anlayabiliyoruz. Bunu Sokak Görünümü ile nasıl birleştirebiliriz? Daha çok kullanıcıya orada olduğunu hissettiren bir şeyi yapmak için onu havadan bir görüşle nasıl birleştirebiliriz? Yapmayı amaçladığımız şey buydu." diyerek bu yeni özelliğin ortaya çıkışını özetliyor.

Reid, bu özelliği Google Earth'ün devasa yakınlaştırmasının büyüsünü şehir düzeyinde sunmak olarak tanımladı ve Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığını söyledi. Uzunca süredir üzerinde çalıştıklarını ama teknolojinin bu noktalara ancak el verdiğini belirten Reid, ekibin bu özelliği hayata geçirebildikleri için oldukça heyecanlı olduklarını da ekledi.

Sürükleyici Görünüm Tüm Dünya'da Kullanılabilecek mi?

Sürükleyici Görünüm çoğu cihazda çalışıyor ancak şu ana kadar yalnızca San Francisco, New York, Los Angeles, Londra ve Tokyo'daki birkaç noktada çalışıyor. Yakında daha fazlası gelecek.

Bu özellik Haritalar'ı daha canlı, 3B bir deneyim hâline getirirken, bu deneyimin bir kısmını uygulama ekosistemine de açıyor. Üçüncü taraf geliştiriciler artık Haritalar'ın Canlı Görünüm AR özelliğinden yararlanabilir, bu da onlara gerçek dünyada süper hassas konum izleme gibi imkânlar sağlar. Google, scooter'ınızı park edebileceğiniz bir yer bulmanıza, stadyumlarda gezinmenize veya gerçek dünyada ejderhalarla AR oyunları oynamanıza izin verecek uygulamalar üzerinde geliştiricilerle birlikte çalışıyor.

Google Haritalar artık yalnızca bir yerden bir yere gitmek için kullanılan bir uygulama değil. Giderek gerçek dünyanın dijitalleştirilmiş bir versiyonuna dönüşüyor.

Peki siz Haritalar'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.