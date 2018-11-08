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Google Haritalar Uygulaması Radarları Göstermeye Başlayacak

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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Yazılım

Google, on milyonlar kişi tarafından kullanılmaya devam edilen uygulaması Google Haritalar üzerinde geliştirme çabalarını yoğunlaştırdı. Uygulamaya gün aşırı yeni özellikler ekleyen şirketin yeni Google Maps özelliğini test aşamasına kadar getirdiği iddia edildi.

Google Haritalar, hâlihazırda birçok bilgiyi bünyesinde barındırıyor ve kullanıcılarına merak ettiklerinden çok daha fazlasını sunuyor. Bunu bir adım daha ileriye götürmek isteyen Google, yine kendisine ait olan bir başka harita uygulaması Waze’in sevilen özelliklerinden, kullanıcı desteğini Haritalara getirmek için gerekli testlere başladı. Henüz test aşamasında olan yenilikle birlikte Google Haritalar kullanıcılarının kazaları ve radarları uygulamaya işleyebilecekleri aktarıldı.

Kullanıcı desteği özelliği, birkaç ay önce Android Police isimli internet sitesine eklenen bir APK dosyasıyla gün yüzüne çıkmıştı. Aradan geçen aylar sonrasında şirket, yeni özelliği beta sürecine kadar getirdi. Bugün yayınlanan bazı haberlerde bazı Google Haritalar kullanıcılarının kaza ve radar bildirme özelliğini görmeye başladıkları belirtildi.

Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcının hizmetine açılan yeni özelliği alanlardan bir tanesiyseniz harita uygulamasında yer alan “+” tuşuna basmak suretiyle yorum ekleme kısmını görebilir ve çevrenizdeki kazaları ya da radarları sisteme kaydedebilirsiniz.

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