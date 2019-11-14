Google Haritalar Yer Adlarını Yerel Dillerde Söylemeye Başladı

Dünyanın en çok kullanılan harita uygulaması Google Maps, yeni özelliğini devreye aldığını duyurdu. Google yayınladığı blog yazısında, özellikle turistlerin işine çokça yarayacak yeni bir detayı Google Haritalar içerisine eklediğini duyurdu. Yapılan açıklamada Google Haritalar uygulamasının artık yer isimlerini yerel dillerde söyleyebileceği belirtildi.

Yerel dilini hiç bilmediğiniz bir ülkeye seyehat ettiğinizde, karşılaşacağınız en büyük problemlerden bir tanesi; bir noktadan bir noktaya sorunsuz olarak ilerlemek. Aradığınız bir yeri bulmak için, özellikle kendi ülkenizdekinden farklı alfabe kullanan ülkelerde, gideceğiniz yerin yerel dildeki telaffuzunu bilmeniz gerekmekte. Turistlerin çoğu zaman telaffuzu düzgün yapamadığından (Çultanamet) kaybolduğunu gören Google ise problemi çözmek için harekete geçmiş.

Yayınlanan yeni güncelleme gitmek istediğiniz yere Google Haritalar üzerinde tıkladığınızda, Google Translate desteğiyle o yerin yerel dildeki okunuşunu dinleyebiliyor (Sultan Ahmet Camii) ve çevrenizdeki insanlara bu yeri düzgün bir telaffuzla sorma şansına erişebiliyorsunuz.

Şimdilik 50'den fazla dilin uygulamanın içerisine eklendiğini belirten Google, hemen yukarıda gördüğünüz gif uzantılı görseldeki gösterildiği gibi, yeni özelliği hemen kullanabileceğinizi aktardı. Google Haritalar uygulamasının bu özelliğine göz atmak için ise hemen aşağıdaki Google Haritalar indir butonuna tıklayabilirsiniz.