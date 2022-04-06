Google Haritalar'ın Yeni Özellikleri Dikkat Çekiyor

Google Salı günü yaptığı açıklamada ücretli yol fiyat tahminleri ve daha iyi navigasyon için daha ayrıntılı haritalar dâhil olmak üzere Google Haritalar'a yeni navigasyon özelliklerinin geldiğini açıkladı.

iPhone kullanıcıları ise bu yeni güncellemeyle birlikte yeni bir ana ekran widget'ı, Apple Watch, Siri ve Spotlight entegrasyonları ile bazı yaşam kalitesi iyileştirmelerine sahip olacaklar.

Yeni güncellemeyle birlikte bir rotaya başlamadan önce Google, yerel otoyol geçiş yetkililerinden alınan bilgilere dayalı olarak otoyol ücreti fiyatını görüntüleyecek. Haritalar, diğer ödeme yöntemlerine kıyasla geçiş ücreti kullanmanın maliyetlerini her anlamda kullanıcıya sunacak. Ayrıca haftanın hangi günü olduğuna ve spesifik bir zamanda geçiş ücretinin ne kadar tutabileceğine bağlı olarak fiyatlandırmayı da dikkate alacak. Google ayrıca paradan tasarruf etmek isteyenler için mevcut ücretli olmayan yollar hakkında sürücüleri bilgilendirecek ve ayarlar menüsünde "ücretli geçişlerden kaçın" seçeneği olacak.

Google Haritalar'ın Yeni Ücretli Yol Özelliği Hangi Ülkelerde Geçerli Olacak?

Ücretli yol fiyatlandırması Android ve iOS kullanıcıları için bu ay ABD, Hindistan, Japonya ve Endonezya'daki yaklaşık 2.000 ücretli yol için geçerli olacak. Ülke ve bölgeler ilerleyen zamanlarda daha da genişleyecek.

Bunun yanı sıra Google Haritalar trafik ışıkları, dur işaretleri, bina ana hatları, orta şeritler, adalar ve yolların genişliği dahil olmak üzere sürüş sırasında daha fazla ayrıntı göstermeye başlayacak. Google bunun son dakika şerit değişiklikleri veya kaçırılan dönüşlerin sayısını azaltacağını düşünüyor.

Son olarak, Google Haritalar iOS'ta Spotlight, Siri ve Kısayollar uygulamalarına entegre oluyor. Kısayollar ayarlandıktan sonra kullanıcılar, Google Haritalar'a anında erişmek için "Hey Siri, yol tarifi al" gibi ifadelerde bulunabilecek.

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