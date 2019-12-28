Google Hayatınızı Kolaylaştıracak Yeni Bir İzleme Listesi Duyurdu

Son dönemlerde yaptığı yeniliklerin sayısı giderek artan Google, bir tanesine daha imza attı. İşte Google ile ilgili zaman kazandıracak önemli haberimizin detayları.

Günlük hayatta hız kavramı giderek daha önemli hale gelmeye başladı. Sizlere daha çok zaman kalmasını sağlayacak konulardan birisi de hiç şüphesiz internet aramaları. İnternette gerçekleştirdiğiniz arama süresini kısalttıkça daha çok zaman kalabiliyor. Google özellikle de TV izleyicilerine büyük bir zaman kalması için adım attı.

Google yeni listeleme özelliği

Şirket tarafından geliştirilen bu yeni özellik, Google’da bir şov ya da film aradığınızda, İzleme Listesi düğmesine tıklayıp listenize eklemenizi sağlıyor. Böylece geri döndüğünüzde bu izleme listesindeki filmlere yeniden bakabiliyorsunuz.

Bu listeye ek olarak Google tarafından geliştirilen yeni eklenti ise, "izlediniz mi" bölümü. Eğer filmi izlediyseniz izledim butonuna tıklamanız ile birlikte artık Google aynı soruyu size sormuyor. Yeni eklentinin sağladığı en büyük yarar hiç şüphesiz tekrar tekrar aynı aramalar yapmaktan kurtulmanız olacak.

Bu uygulama şimdilik Android ve iOS mobil cihazlarda kullanılabiliyor. Google hayatı kolaylaştırmak için bu aralar çok yeni güncellemeler yapmaya devam ediyor. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde bu tür uygulamalar masaüstü ile de kullanılabilecek. Peki sizce Google tarafından geliştirilen bu yeni listeleme özelliği kullanıcıları tatmin edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.