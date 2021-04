Yeni Android Özelliği Komik Videolara Kurban Olmaktan Kurtaracak

Google'ın Heads Up özelliği ile komik videolara kurban olmaktan kurtulabilirsiniz. ABD'li teknoloji devinin telefon kullanımını daha güvenilir hale getirecek Android için Heads Up özelliği nedir ve nasıl kullanılır?

Hepimiz birisinin sokakta telefonuna bakarken lamba direğine çarptığı komik bir video gördük. Ya da belki bir video değildi ve bu talihsiz kişi sendin. Google, sosyal medyanın komik videolarına kurban olmamanız için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Google'ın Dijital Denge isimli Android uygulamasına gelen Heads Up adlı yeni bir özellik, hareket halindeyken kafanızı kaldırmanıza yardımcı oluyor. Heads Up (Dikkat et) isimli özellik aslında çok basit bir çalışma mekanizmasına sahip. Yürüdüğünüzü ve aynı anda telefonu kullandığınızı algılayan uygulama, başınızı yukarıda tutmanızı hatırlatan bir uyarı gösteriyor.

XDA Developers tarafından Pazartesi günü tespit edilen ve şu anda Google Pixel telefonlarında kullanıma açılan yeni uygulama, henüz diğer Android'ler için kullanılabilir değil. Google, özelliklerini diğer Android telefonlarla daha geniş bir şekilde paylaşmadan önce genellikle kendi Pixel serisini bir test bölmesi olarak kullanıyor, bu nedenle özelliğin çok yakında açılacağını söyleyebiliriz.

Google'ın Heads Up özelliği nasıl kullanılır?

Android telefonda Ayarlar kısmını açın ve ardından Dijital Denge ve ebeveyn kontrolleri seçeneğini bulana kadar kaydırın. Uygulamayı açtığınızda yeni bir uyarı oluşturmanızı sağlayacak bir ayarlar bölmesi göreceksiniz. Uyarı öğesini seçin ve kurulum adımlarını takip edin.

Uygulamanın ne zaman yürüdüğünüzü belirleyebilmesi için fiziksel aktivitenizi görüntüleme izni vermeniz gerekiyor. İsteğe bağlı olarak her zaman mevcut konumunuzu görüntüleme izni verebilirsiniz. Uyarı etkinleştirildikten sonra telefonunuzu her kullandığınızda ve aynı zamanda ayakta dolaştığınızı algıladığında bir bildirim alacaksınız.

Dijital Denge'yi başka ne için kullanabileceğinizi merak ediyorsanız Google'ın bu sayfasından daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Google Fit ile kameradan kalp atış hızını ölçün

Google'ın hayatımıza dahil ettiği tek yenilik bu değil. Daha önce Google Fit kameradan kalp atış hızı ölçümü yapabileceği belirtilmişti. Google'ın sağlık uygulaması Google Fit'e gelen yeni özellik, kalp ve solunum hızını ölçebiliyordu.

Android telefonlara bu özelliği eklemeyi planlayan Google, tıbbi teşhis yapılmadığını vurguluyor. Şirket, Google Fit'e gelen özelliklerin yalnızca genel sağlığı izlemek için geliştirildiğini ve tıbbi durumları değerlendiremediğini söyledi.