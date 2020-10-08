Google Hesap Güvenliği Geliştiriliyor!

Google, çarşamba günü internet kullanıcılarının kişisel bilgilerini güvende tutmak ve onlara daha iyi bir gizlilik imkanı sunmak için geliştirilmiş yeni özelliklerini duyurdu. Şirket, olası bir saldırı durumunda internet kullanıcılarına önemli uyarılarda bulunmaya başlıyor. Peki, Google tarafından duyurulan yeni özelliklerin nasıl bir çalışma mantığına sahip olması bekleniyor? İşte Google hesap güvenliği için yapılan geliştirme işlemleri ile ilgili tüm ayrıntılar!

Google Hesap Güvenliği İçin Önemli Adımlar Atıyor

Dünyanın en büyük şirketlerinden Google, çarşamba günü yaptığı açıklamada, kullanıcıların hesaplarının güvenliğine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada Google hesap güvenliği ile ilgili olarak gelecek önemli bir özellik duyuruldu. Google, yaptığı açıklamada, internet kullanıcılarına ek bir güvenlik katmanı sağlamak için yeni bir özellik üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Dijital ürün ve hizmetler geliştiren teknoloji devi Google, internet kullanıcılarının hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilmesinin önüne geçilebilecek bir özelliğinin çok yakında kullanıma sunulacağını söyledi. Yeni özellik sayesinde Google hesaplarının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesinin engellenebileceğini belirten şirket, kritik bir saldırının yapıldığını tespit ettiğinde kullanıcıları anında konu hakkında bilgilendiriyor.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre hesabı risk altında olan kullanıcılar artık otomatik olarak uyarılacak ancak şirketin duyurduğu tek özellik güvenlik ile ilgili sınırlı kalmadı. Google'ın yaptığı açıklamada ayrıca Google Asistan için de bazı yenilikler yapılacağına yer verildi. Asistan'a gelecek özelliğin de güvenlik ve gizlilik ile ilgili olduğu söylenebilir.

Şirkete göre Google Asistan'a yeni gelecek olan özellik ise Google Chrome'da da yer alan misafir modu özelliği oldu. "Hey Google, misafir modunu aç" diyerek kullanılabilen misafir modunun kullanıcıların güvende kalmasına ve gizliliğini korumasına çok fazla yardımcı olacağı düşünülüyor. Google Asistan'ın alacağı misafir modunun da kullanıcı gizliliği açısından çok büyük role sahip olacağı tahmin ediliyor.